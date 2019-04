Víťazom pretekov Paríž - Roubaix P. Gilbert, Peter Sagan skončil piaty

Na druhom mieste sa umiestnil Nils Politt (Kaťuša-Alpecin), tretí bol ďalší jazdec z Quick-Stepu Yves Lampaert.

Roubaix 14. apríla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan neobhájil triumf na treťom monumente sezóny, 117. ročníku Paríž - Roubaix. V nedeľňajších pretekoch obsadil 5. miesto. Víťazom sa stal Belgičan Philippe Gilbert z tímu Quick Step. Na druhom mieste sa umiestnil Nils Politt (Kaťuša-Alpecin), tretí bol ďalší jazdec z Quick-Stepu Yves Lampaert.



Cyklisti mali v nedeľu pred sebou 257 km dlhú trať, na ktorej síce neboli výraznejšie stúpania, no až dvadsaťdeväť pasáží na dlažobných kockách, pavé, s celkovou dĺžkou 54,5 km.



V úvode pretekov sa držal pelotón pohromade a nikto si nevypracoval výraznejší náskok. Po približne 44 kilometroch však spadli prví jazdci a rozdelili balík na dve časti. Postupne sa na čele vytvorili dve skupinky, za ktorými zaostával pelotón o štyridsať sekúnd. Preteky sprevádzalo viacero pádov, do jedného hromadného 122 km pred cieľom sa zaplietol aj Peter Sagan, ale vyviazol bez vážnejšej ujmy. Pred prvým päťhivezdičkovým úsekom v Arenberskom lese sa situácia upokojila, vedúcu skupinu tvorilo až sedemdesiat pretekárov. V náročnej pasáži sa nevyhol problémom ani Sagan, ktorého vytlačili mimo cesty, no aj tentokrát situáciu ustál a pokračoval bez ťažkostí. Horšie dopadol jeho brat Juraj, ktorý v Arenberbergu odstúpil. Veľkú smolu mal Tiesj Benoot (Lotto-Soudal), ktorý sa dostal do kolízie so sprievodným vozidlom a museli ho odviesť do nemocnice.



V ďalšom priebehu Peter Sagan pridal v aktivite a prepracoval sa na čelné pozície. V posledných 50 kilometrov zaostával za lídrami 15 sekúnd. Postupne však manko zmazal a zaradil sa do vedúcej šesťčlennej skupiny. V závere mu však dochádzali sily, Gilbert s Pollitom sa dostali do úniku, na ktorý Sagan nedokázal zareagovať. Obaja lídri spolupracovali a zvyšovali náskok. Niekoľko kilometrov pred velodrómom tak bolo jasné, že víťaz vzíde z nemecko-belgickej dvojice. Na velodróm prišli spoločne, skúsený Belgičan rozhodol v záverečnej zákrute. Sagan sa v závere už ani nepokúsil zabojovať o štvrté miesto a obsadil konečnú piatu priečku.