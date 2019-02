Petra Vlhová chce v nasledujúcich dňoch poriadne oddychovať

Dvadsaťtriročná čerstvá držiteľka kompletnej medailovej zbierky z MS zo švédskeho Are sa teší predovšetkým na posteľ.

Bratislava 19. februára (TASR) - Lyžiarka Petra Vlhová sa z majstrovstiev sveta vrátila na Slovensko šťastná, ale unavená. Aj preto sa v nasledujúcich dňoch chystá predovšetkým oddychovať. V utorok tesne pred polnocou ju na letisku v Bratislave okrem novinárov privítali prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel a štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Jozef Gönci.



Dvadsaťtriročná čerstvá držiteľka kompletnej medailovej zbierky z MS zo švédskeho Are sa teší predovšetkým na posteľ. "Teším sa na to, že si ľahnem do postele, a že budem mať čas na seba. Potrebujem zmeniť prostredie a aj aktivity, aby som si od všetkého oddýchla," dodala Vlhová.



Okrem oddychu chce Vlhová pred ďalšími pretekmi v sezóne aj poriadne zregenerovať svoje telo: "Veľmi sa teším, že som sa zo Štokholmu mohla rýchlo presunúť na Slovensko. Máme teraz dva dni voľna, potrebujem sa zregenrovať. Aj hlavu, a telo. Bola som mesiac preč, bolo to náročné obdobie. Pripravovala som sa na MS a to bolo náročné po fyzickej aj psychickej stránke," povedala Vlhová.