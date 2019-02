Petra Vlhová si slávu v rodnom Mikuláši užila so slzami v očiach

Doma strávi dni do stredy, niečo potrénuje a bude si užívať, podľa vlastných slov, teplo domova.

Liptovský Mikuláš 22. februára (TASR) - So slzami v očiach a s roztrasenými nohami si užila slovenská lyžiarka Petra Vlhová medailovú trojkorunu z MS vo švédskom Are v rodnom meste Liptovský Mikuláš. Na Námestí osloboditeľov sa ťažko pre ňu vytváral koridor na tribúnu, tlačenica bola veľká, nadšenie dávali jej fanúšikovia najavo už pri príjazde, na zlatom aute s otvorenou strechou popri fontáne Metamorfózy až pred župný dom.



Vlhová si užila obdiv pri Cene primátora, ktorú jej prvý muž radnice Ján Blcháč odovzdal so slovami veľkého uznania nad jej kompletnou medailovou zbierkou na MS. Na tribúne začala pred fanúšikmi hovoriť, no musela vzápätí prestať, pretože sa od dojatia zastavila: "Užívala som si každú jednu sekundu tohto momentu, uvedomila som si, že mám za sebou drinu pri všetkých troch medailách a teraz si ich môžem vychutnávať aj takýmto spôsobom, pred vďačnými fanúšikmi."



"Petra ďakujeme" svietil na veľkoplošnej obrazovke stručný výstižný nápis. Z pódia sa ozýval v piesni text, "poď Peťa, si doma, si naša hviezda, tak teda Peťa poď." Viacero fanúšikov si vyrobilo nápisy a jeden z nich "Peťa, si naše zlatíčko zlatíčkové" vystihoval, do akej miery im Peťa prirástla k srdcu.



"Som milo prekvapená a trochu mi vybehli aj slzy, je to neskutočné a veľmi si vážim, že som mohla byť tu doma s mojimi fanúšikmi," spontánne odhaľovala emócie Petra: "Som šťastná, že tu oslavujem pred množstvom ľudí, veľmi im za to ďakujem. Keď som sem prichádzala na aute, postavila som sa na strechu a videla som, koľko je tu ľudí, tak to bolo niečo úžasné. Tešila som sa na ľudí, aj som mala pochybnosti, či sem zavítajú, či ich bude dosť, ale keď som ich toľkých videla, slzám som sa neubránila. Skandovali moje meno, aj pre takéto chvíle milujem to, čo robím. Teraz si len želám, aby som sa takto tešila možno každé dva roky, možno každý rok."



Petra podporu rodného mesta cíti aj na diaľku: "Viem, čo sa deje okolo mňa, viem, čo sa deje na Slovensku a teraz som rada, že takto bezprostredne som tu s nimi. Pomaly si uvedomujem, čo sa stalo, som majsterka sveta, no čo je viac. Podpora fanúšikov mi dáva veľkú silu, ale vyvoláva aj zodpovednosť, že nemôžem poľaviť, ale pracovať možno ešte viac ako doteraz. V prvom rade si želám zdravie a potom uvidím, čo bude ďalej."



Doma strávi dni do stredy, niečo potrénuje a bude si užívať, podľa vlastných slov, teplo domova: "Mesiac som bola preč, bolo to veľmi náročné, krátko si oddýchnem a pokračujem ďalej, najmä chcem zabojovať v obrovskom slalome a v celkovom hodnotení Svetového pohára. Prednosť teraz dostáva suchá príprava, doprajem si pokoj od lyží, pretože po psychickej i fyzickej stránke mi dali majstrovstvá sveta dosť zabrať."



Aj otec Igor Vlha vnímal výnimočnú atmosféru intenzívne a rozcítene: "V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým Mikulášťanom, ktorí sem prišli, je to neskutočne krásne, Peťa mala slzy v očiach. Žijeme nejaký sen, ktorý sme niekde pretavili, a veľmi ďakujem všetkým, aj ľuďom z celého Slovenska, ktorí sem prišli v takom množstve, že Petre sa triasli kolená. Bola to pocta aj pre mňa, tvrdo sme pracovali, poskladali sme všetko do detailov a je to tu, sme majstri sveta."



Matka Zuzana Vlhová sa tiež pasovala do role kráľovnej, no úplne ináč ako jej dcéra: "Cítim sa super, som najšťastnejšia mamina na svete. Tak ako je Peťa majsterka sveta, ja som momentálne majsterka Liptovského Mikuláša. Videla som dojatú dcéru, triasli sa jej kolená, mala slzy v očiach a ja som to s ňou prežívala. Aj mne vyhŕkli slzičky, keď som videla ten dav ľudí, ktorý privítal našu Peťu, bolo to neskutočné a veľmi im ďakujeme."



Boris, brat Petry Vlhovej, bol tiež dojatý a stal sa súčasťou celého slávnostného koloritu na tribúne, s otváraním šampanského, s krájaním veľkej torty, nad ktorou pri porciovaní šermovala jeho slávna sestra. Celé námestie sa vložilo do oduševneného povzbudzovania, keď akoby naživo prežívalo na veľkoplošnej obrazovke záznam zlatej jazdy Petry Vlhovej. "Aj ja som mal slzy na krajíčku, keď som videl, koľko ľudí sem prišlo, koľko ľudí jej fandí. Som veľmi hrdý na Peťu, veľmi si vážim, čo dokázala," reagoval Boris Vlha.