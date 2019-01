Piatek je krok od prestupu z Janova do AC Miláno

Piatek prišiel do Janova vlani v júni za štyri milióny eur z Cracovie Krakov. Podľa talianskych médií by malo vedenie AC zaplatiť Cracovii prestupovú čiastku 35 miliónov eur.

Rím 23. januára (TASR) - Poľský futbalista Krzysztof Piatek mieri z FC Janov do konkurenčného talianskeho klubu AC Miláno. Ako informovala agentúra DPA, 23-ročný útočník mal absolvovať v stredu v Miláne vstupnú lekársku prehliadku a čoskoro by mal podpísať s "rossoneri" zmluvu.



Piatek prišiel do Janova vlani v júni za štyri milióny eur z Cracovie Krakov. Podľa talianskych médií by malo vedenie AC zaplatiť Cracovii prestupovú čiastku 35 miliónov eur.



Poľský zakončovateľ nastrieľal v tejto sezóne Serie A 13 gólov v 19 zápasoch, ďalších šesť presných zásahov pridal v stretnutiach Talianskeho pohára.