Piatim ruským vzpieračom zastavili činnosť pre podozrenie z dopingu

Budapešť 13. augusta (TASR) - Medzinárodná vzpieračská federácia (IWF) oznámila, že pozastavila činnosť piatim ruským reprezentantom pre podozrenie z dopingu. Reagovala tak na správu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), ktorá skúmala vzorky z obdobia rokov 2011 až 2015.



WADA prišla na hriešnikov po analýze vzoriek, ktoré získala v januári z moskovského laboratória. To bolo v centre škandálu so štátom organizovaným dopingom v Rusku. Vzpierači z krajiny sa nemohli zúčastniť OH 2016 v Riu de Janieru. "IWF ľutuje, že sa objavili ďalšie dopingové prípady z minulosti. Urobili sme veľa pre to, aby sme naštartovali novú kapitolu nášho športu, no musíme sa vyrovnať s historickou ťarchou," vyhlásil prezident IWF Tamás Aján.



Agentúra AP informovala, že medzi obvinenými je bronzový z OH 2012 v Londýne Ruslan Albegov, ktorý má na konte aj dve zlaté medaily z MS. Ďalej čelia trestom za doping aj majsterka sveta Tima Turijevová, šampióni z ME Oleg Čen a David Bedžanjan a Egor Klimonov, ktorý získal striebro na aprílových ME.