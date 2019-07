Piešťanské Čajky angažovali Sailerovú z Nitry

Dvadsaťročná basketbalistka je odchovankyňou Nitry, kde pôsobila celú svoju doterajšiu kariéru.

Piešťany 26. júla (TASR) - Slovenský basketbalový klub Piešťanské Čajky angažoval slovenskú rozohrávačku Teréziu Sailerovú. Tá sa tak stala treťou posilou klubu z Považia pre sezónu 2019/20. Do Piešťan prišla z BKM Junior UKF Nitra.



Dvadsaťročná basketbalistka je odchovankyňou Nitry, kde pôsobila celú svoju doterajšiu kariéru. Jej materský klub sa však rozhodol neprihlásiť do nasledujúceho ročníka najvyššej ženskej súťaže na Slovensku a tak nastal pre 174 centimetrovú bývalú mládežnícku reprezentantku čas posunúť sa v kariére ďalej.



"Veľmi ma potešilo, že klub z Piešťan o mňa prejavil záujem. Je to jeden z klubov v slovenskej extralige, ktorý má skvele vybavené zázemie a dokáže pre svoje hračky zabezpečiť profesionálne prostredie, ako na ihrisku, tak aj mimo neho. Som rada, že to zažijem na vlastnej koži," povedala pre klubový web Sailerová, ktorá reprezentovala Slovensko na európskych šampionátoch do 16 i 18 rokov. Pre Piešťanské Čajky je treťou posilou po Chorvátke Matey Tadičovej a Kanaďanke Yasmine Bidikuindileovej. "Teší ma, že sa nám podarilo do tímu získať ďalšiu perspektívnu Slovenku. Pre Teréziu to bude po dlhých rokoch strávených v Nitre zmena, nová skúsenosť a myslím, že aj dobrý krok a posun v jej basketbalovej kariére," povedala o novej posile generálna manažérka Bronislava Borovičková.