Piešťanské Čajky ovládli CEWL

Piešťany 25. februára (TASR) - Finálový turnaj basketbalovej Stredoeurópskej ligy CEWL v sezóne 2018/2019 vyhrali v Brne Piešťanské Čajky. Po semifinálovom víťazstve nad domácimi Žabinami Brno zvládli Čajky aj finálový duel s Hradcom Králové a stali sa tak víťazkami súťaže, čím získali prvú víťaznú trofej v sezóne.



Pred finálovým turnajom boli na celkové víťazstvo favorizované skôr české celky Žabiny Brno a Hradec Králové, ktoré vyhrali základné skupiny. Čajky sa však na jeden z vrcholov sezóny výborne pripravili a posledný februárový víkend im vyšiel dokonale. V brnianskej hale Rosnička získali skalp oboch českých protivníkov. "Vyhrali sme nad dvoma silnými českými družstvami, s Žabinami Brno dokonca na ich palubovke, čo je vždy veľmi cenné. Finálový turnaj bol dosť vyťažujúci, čo sa týka fyzických i psychických síl. Ale pre takéto momenty ten šport robíme. Som rád, že sme to zvládli," zhodnotil pre klubový web tréner Čajok Richard Kucsa a dodal: "Gratulujem svojim hráčkam k triumfu v tohtoročnej sezóne Stredoeurópskej ligy CEWL. Veľmi si ho zaslúžili. Odohrali kvalitný dvojzápas na Final Four v Brne, keď ako proti Žabinám, tak aj proti Hradcu Králové podali výborný výkon."



Trofej za triumf v CEWL prezvala ako prvá kapitánka Čajok Dominika Deptová. Skúsená slovenská reprezentantka sa na tlačovej konferencii po finálovom dueli vyjadrila nasledovne: „Aj keď to pre nás nebol jednoduchý zápas, máme veľkú radosť, že sme ho zvládli. Bol to boj o každý centimeter ihriska a museli sme si siahnuť na dno svojich síl. V tretej štvrtine sme si vybojovali desaťbodový náskok, ktorý ešte pomaly Hradec skresával, ale nakoniec sme to dokázali udržať a tešíme sa celkového víťazstva v súťaži."



Čajky s Hradeckými lvicami dvakrát prehrali v skupinovej fáze, teraz však aktuálne tretí tím českej najvyššej súťaže zdolali 60:54. Finálový výsledok po zápase športovo prijala aj trénerka Hradca Králové Romana Ptáčková: "Chcela by som pogratulovať Čajkám k titulu, myslím si, že teraz to bolo po ich výkone zaslúžené víťazstvo. V skupine sme ich dvakrát porazili, ale vo finále boli o niečo lepšie. Majú výbornú defenzívu, málokedy dostanú viac ako 55 bodov. My sme im k tomu trochu dopomohli, pretože naša strelecká efektivita nebola optimálna."



Čajky tak víťazstvom v CEWL skompletizovali svoju medailovú zbierku z tejto súťaže, keď k bronzu zo sezóny 2014/2015 a striebru z 2016/2019 pridali prvé miesto. Ide o jeden z najvýraznejších úspechov v klubovej histórii. "Máme z toho veľkú radosť, oslavovať ale budeme len kratučko, keďže nás čakajú ďalšie povinnosti v extralige," uzavrel Kucsa.