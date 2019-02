Pinturault najlepší v 1.kole obr. slalomu, Žampovcom jazdy nevyšli

Slovenskému reprezentantovi Adamovi Žampovi so štartovým číslom 31 úvodné kolo vôbec nevyšlo, keď na druhom medzičase nabral vyše štvorsekundovú stratu.

Are 15. februára (TASR) - Francúzsky lyžiar Alexis Pinturault bol najrýchlejší v piatkovom 1. kole obrovského slalomu na majstrovstvách sveta vo švédskom Are. Po odjazdení úvodných 44 pretekárov viedol s malým náskokom desať stotín sekundy pred obhajcom trofeje Marcelom Hirscherom z Rakúska. Na tretej priečke figuroval Henrik Kristoffersen z Nórska (+0,18 s).



Slovenskému reprezentantovi Adamovi Žampovi so štartovým číslom 31 úvodné kolo vôbec nevyšlo, keď na druhom medzičase nabral vyše štvorsekundovú stratu, v cieli zaostal o 5,82 s a po 44 štartujúcich figuroval na predposlednej 35. priečke, keďže osem lyžiarov neprišlo do cieľa vôbec. Jeho brat Andreas (štartové číslo 39) figuroval priebežne na poslednej priečke. Ďalší Slováci Matej Prieložný (66) a Matej Falat (67) na svoj štart ešte čakali.



Prvé kolo odštartoval Kristoffersen, no bol to druhý Pinturault, ktorý v slnečnom počasí a pri teplote šesť stupňov Celzia zvládol svah najlepšie a zašiel najrýchlejší čas 1:09,97 min. Pred Nóra sa z ďalších adeptov na medaily dostal už len Marcel Hirscher. Dvadsaťdeväťročný Rakúšan išiel na trať s chorobou a svoj štart definitívne potvrdil len pár hodín pred začiatkom úvodného kola. Napriek zdravotným komplikáciám však zajazdil druhý najlepší čas a za lídrom zaostal len o desať stotín. Trať dostávala s každým ďalším pretekárom viac zabrať a v spodnej časti bola rozbitá. Z lyžiarov s vyššími číslami sa predrali výrazne dopredu len Nemec Alexander Schmid z 23. miesta na štarte na 7. miesto v cieli s mankom 0,92 s a hneď za ním sa umiestnil Švajčiar Marco Odermatt, ktorý odštartoval z 22. pozície.



Druhé kolo bolo na programe o 17.45 h.



