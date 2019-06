Pištej s Balážovou postúpili na EH do semifinále miešanej štvorhry

Dvojhra - 4. kolo:

Jang WANG (SR) - Boan Tokič (Slovin.) 4:2 (-7, 7, -8, 6, 5, 8)



Miešaná štvorhra - štvrťfinále:

Barbora BALÁŽOVÁ, Ľubomír PIŠTEJ (SR) - Galia Dvoraková, Alvaro Robles Martinez (Šp.) 3:0 (7, 12, 5)

Džudista Žilka prehral v 1. kole s Varapajevom

Jány postúpil do finále vzduchovej pušky

Minsk 24. júna (TASR) - Slovenský reprezentant v stolnom tenise Jang Wang postúpil do štvrťfinále dvojhry na II. európskych hrách v Minsku. V pondelkovom 4. kole si ako osemnásty nasadený poradil so Slovincom Bojanom Tokičom 4:2. Vo štvrťfinále sa stretne s desiatkou turnaja Dánom Jonathanom Grothom.povedal po zápase Wang. V utorňajšom semifinále sa stretne s Jonathanom Grothom, ktorý vyradil nemeckého reprezentanta a tretieho nasadeného hráča turnaja Dmitriho Ovčarova 4:0.dodal posledný slovenský účastník v dvojhre.Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou sa prebojovali do semifinále miešanej štvorhry a budú hrať o medaily. Vo štvrťfinále zdolali španielsky pár Galia Dvoraková, Alvaro Robles Martnez 3:0 na sety.uviedol Pištej. Balážová po skončení duelu poďakovala deblovému partnerovi za podporu.V utorok o 10.00 čaká Slovákov nemecký tandem Patrick Franziska, Petrissa Soljová. V prípade triumfu budú bojovať o zlato, v prípade prehry o bronz.Slovenský džudista Peter Žilka neuspel v 1. kole v hmotnostnej kategórii do 90 kg na II. európskych hrách v Minsku. S domácim Bielorusom Jegorom Varapajevom prehral vo vyrovnanom dueli 0:1.uviedol Žilka.Slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány postúpil na II. európskych hrách v Minsku do finále vzduchovej pušky 10 m. V kvalifikácii obsadil šieste miesto nástrelom 628,9 bodu a bude bojovať o medailu. Najlepší výkon v kvalifikácii dosiahol Rus Sergej Kamenskij (631,1).uviedol Jány.Jeho doposiaľ najlepším výsledkom medzi seniormi je 8. miesto z podujatia SP v Mníchove:dodal Jány.