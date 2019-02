Striebro v stolnom tenise: Pištej s Kukuľkovou uspeli na Portugal Open

Pištej sa pri neúčasti svojej stálej partnerky Barbory Balážovej spojil s iba osemnásťročnou Tatianou Kukuľkovou a podarilo sa im postúpiť až do finále, pričom spolu nastúpili po prvý raz.

Lisabon 17. februára (TASR) - Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise Ľubomír Pištej a Tatiana Kukuľková obsadili druhé miesto v mixe na podujatí ITTF Challenge Pro Portugal Open v Lisabone.



Pištej sa pri neúčasti svojej stálej partnerky Barbory Balážovej spojil s iba osemnásťročnou Tatianou Kukuľkovou a podarilo sa im postúpiť až do finále, pričom spolu nastúpili po prvý raz. Vo štvrťfinále zdolali silný čínsky pár Wang Čchu-čchin, Jang Chuej-ťing 3:2. V semifinále vyhrali rovnakým výsledkom nad bronzovým medailistom z posledných ME Aleksandarom Karakaševičom spolu s partnerkou Izabelou Lupuleskuovou (obaja Srb.). Vo finále narazili na najväčších favoritov Lin Kao-jüan a Liou Š'-wen z Číny. Po prehre 0:3 (8, 6, 4) skončili na druhom mieste.



Aj vo štvorhre bojovali Slováci o medailu, no nakoniec im tesne ušla. Ľubomír Pištej so Samuelom Kalužným začali v kvalifikácii a napokon sa prebojoval až do štvrťfinále. V ňom tesne podľahli Japoncom Jukijovi Udovi so Šunsukem Togamim tesne 2:3 (1, -10, -11, 11, -5), keď nevyužili setbaly v druhom a treťom sete.