Pizarro lišiackou strelou skóroval za Brémy a postaral sa o rekord

Jeho gól potešil trénera Brém Floriana Klofeldta, ktorý je o štyri roky mladší ako jeho peruánsky zverenec.

Berlín 17. februára (TASR) - Peruánsky futbalový veterán Claudio Pizarro vstúpil v sobotu do bundesligovej histórie. Útočník Werderu Brémy v zápase 22. kola na ihrisku Herthy Berlín (1:1) svojím gólom zariadil konečnú deľbu bodov a stal sa vo veku 40 rokov a 136 dní najstarším strelcom v dejinách najvyššej nemeckej súťaže. Prekonal rekord bývalého stredopoliara Werderu Miroslava Votavu, ktorý v roku 1996 skóroval vo veku 40 rokov a 121 dní.



Pizarro prišiel na ihrisko v 61. minúte, keď za stavu 1:0 pre Berlínčanov vystriedal mladíka Maximiliana Eggesteina. Jeho chvíľa prišla v šiestej minúte nadstaveného času, hostia dostali poslednú šancu v podobe priameho kopu, Pizarro zobral zodpovednosť na svoje plecia a prudkou strelou šikovne podstrelil múr. "Som veľmi šťastný. Tento bod nám pomôže k upevneniu sebavedomia a k dosiahnutiu vytýčených cieľov. Som hrdý, že som skóroval a prispel k remíze," citovala hrdinu stretnutia agentúra DPA.



Pizarro je historicky najlepší zahraničný strelec Bundesligy, teraz pridal do svojej zbierky ďalší rekord. Bol to už jeho 195. gól v súťaži. Jeho lišiacka strela skončila v sieti po dvoch tečoch. "Snažil som sa iba vystreliť popod múr. Vedel som, že všetci vyskočia hore," predvídal bývalý hráč Chelsea, Bayernu Mníchov či 1. FC Kolín. Pizarro sa zároveň stal prvým hráčom v histórii Bundesligy, ktorý dokázal skórovať v 21 rôznych kalendárnych rokoch.



Jeho gól potešil trénera Brém Floriana Klofeldta, ktorý je o štyri roky mladší ako jeho peruánsky zverenec. Kouč Herthy Pál Dárdai po zápase priznal, že Pizzarov priamy kop nevidel. Mal totiž tušenie, že štandardná situácia dopadne pre jeho tím nedobre, a tak radšej odvrátil zrak. "Nepozeral som sa na ten priamy kop. Musel som sa otočiť," povedal Dárdai.



Slovenský stredopoliar Ondrej Duda nastúpil v základnej zostave domácich, hral do 90. minúty, pár minút po jeho vystriedaní rozhodol Pizarro o remíze. Brémy tak zostávajú v tomto kalendárnom roku nezdolané, s Herthou neprehrali už v 11. vzájomnom zápase v rade. Vďaka zisku bodu zostal desiaty Werder v tabuľke o jediný bod za svojím sobotňajším súperom.