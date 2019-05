Pizarro predĺžil kontrakt s Werderom Brémy

Vedenie tímu sa s peruánskym veteránom dohodlo na ročnom predĺžení zmluvy.

Hannover 18. mája (TASR) - Claudio Pizarro bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v nemeckom futbalovom klube Werder Brémy. Vedenie tímu sa s peruánskym veteránom dohodlo na ročnom predĺžení zmluvy.



"Ak by to bolo možné, nikdy by som s futbalom neskončil. Stále sa cítim veľmi dobre," informoval 40-ročný útočník. Ten počas svojej bohatej kariéry získal niekoľko individuálnych ocenení a s Bayernom Mníchov uspel v roku 2013 vo finále Ligy Majstrov. V tabuľke historicky najlepších strelcov Bundesligy sa nachádza na šiestom mieste. Počas 17-tich sezón sa mu podarilo dosiahnuť 196 gólov. Informovala agentúra DPA.