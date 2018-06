Klobučník splnil limit MS aj na 200 m prsia

výsledky:

muži:

100 m v. sp.: 1. Vladimír Štefánik (KPŠ Nereus Žilina) 50,92, 2. Jerome Kerim Basikoglu (Tur.) 51,05, 3. Adam Halas (PK STU Trnava) 51,64,



200 m prsia: 1. Tomáš Klobučník (ŠK DUKLA Banská Bystrica) 2:14,64, 2. Marián Dragúň (Delta klub Komárno) 2:17,28, 3. Jozef Beňo (PIRANA Sport Club) 2:19,59,



200 m motýlik: 1. Pavel Janeček (ČR) 2:01,30, 2. Adam Hlobeň (ČR) 2:02,53, 3. Richard Nagy (ŠK DUKLA Banská Bystrica) 2:02,91,



50 m znak: 1. Adam Černek (PK Martin) 26,62, 2. Juraj Hraško (PK ORCA Bratislava) 27,50, 3. Alexander Světlík (XBS swimming) 27,53,



200 m pol. pr.: 1. Pavel Janeček (ČR) 2:06,55, 2. Leon Marchand (Fr.) 2:08,4, 3. Adam Pilek (K STU Trnava) 2:09,17,



ženy:

100 m v. sp.: 1. Barbora Mikušková (TJ Slávia ŠG Trenčín) 57,22, 2. Laura Benková (KPŠ Nereus Žilina) 57,44, 3. Barbora Tomanová (PK STU Trnava) 57,64,



200 m prsia: 1. Andrea Podmaníková (PIRANA Sport Club) 2:31,29, 2. Miroslava Záborská (PK STU Trnava) 2:35,15, 3. Nikoleta Trníková (Považskobystrický PO) 2:36,08,



200 m motýlik: 1. Sára Niepelová (ŠPK Kúpele Piešťany) 2:20,16, 2. Carmen Mikušová (ŠKP Košice) 2:21,31, 3. Freya Colbertová (V. Brit.) 2:22,71,



50 m znak: 1. Barbora Mikušková (TJ Slávia ŠG Trenčín) 30,26, 2. Sarah Rolková (Lux.) 30,48, 3. Emma Marušáková (KPŠ Nereus Žilina) 30,93,



200 m pol. pr.: 1. Tamara Potocká (KP AQUACITY Poprad) 2:19,97 - juniorský rekord SR, 2. Robin Reindl (ŠK AQUASPORT Levice) 2:20,42, 3. Freya Colbertová (V. Brit.) 2:21,21,



mix:

4 x 100 v. sp.: 1. KPŠ Nereus Žilina (Jakub Gordík, Emma Marušáková) 3:40,85, 2. VŠK FTVŠ UK Lafranconi (Martina Cibulková, Zuzana Pavlikovská) 3:43,40, 3. PK STU Trnava (Barbora Tomanová, Adam Halas) 3:44,86.

Bratislava 23. júna (TASR) - Sobotné pokračovanie plaveckých MSR na bratislavských Pasienkoch prinieslo ďalšie splnené limity na MS aj ME a nový slovenský juniorský rekord.Tomáš Klobučník najrýchlejším časom na 200 m prsia 2:14,64 splnil B-limit na MS v Kwangdžu, aj A-limit na ME v Glasgowe. Víťazka 200 m prsia Andrea Podmaníková časom 2:31,29 splnila B-limit na ME v Glasgowe a Tamara Potocká vybojovala na 200 m pol. preteky víťazstvo v novom slovenskom juniorskom rekorde 2:19,97.