Lochte sa lieči zo závislosti na alkohole, chce ísť na OH do Tokia

Tridsaťštyriročný Američan Lochte získal celkovo 12 olympijských medailí a ďalšie chce pridať na svojich piatych hrách v roku 2020 v Tokiu.

Los Angeles 7. októbra (TASR) - Šesťnásobný olympijský víťaz v plávaní Ryan Lochte sa lieči zo závislosti na alkohole. Pre USA Today Sports to v sobotu potvrdil jeho právnik Jeff Ostrow.



"Ryan bojuje so závislosťou na alkohole už veľa rokov a bohužiaľ sa pre neho stala deštruktívnou. Uvedomil si, že potrebuje profesionálnu pomoc a dostane ju okamžite," vyhlásil Ostrow.



Tridsaťštyriročný Američan Lochte získal celkovo 12 olympijských medailí (6-3-3) a ďalšie chce pridať na svojich piatych hrách v roku 2020 v Tokiu. Momentálne si odpykáva štrnásťmesačný trest za porušenie dopingových pravidiel, keďže dostal intravenóznu infúziu.



Už predtým dostal Lochte dištanc na desať mesiacov za škandál na OH 2016 v Riu de Janeiro. Vtedy si po nočnej "párty" vymyslel príbeh, podľa ktorého jeho a troch ďalších amerických plavcov prepadli so zbraňou na čerpacej stanici.