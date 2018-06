Plážové volejbalistky Dubovcová-Štrbová nepostúpili do hlavnej súťaže

World Tour 2018 v plážovom volejbale - turnaj kategórie Four stars - Varšava (Poľ.) - kvalifikácia - streda:



1. kolo:



Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-7) - Kristina Thurinová, Susanna Thurinová (Švéd.-26) 2:0 (16, 15) za 29 minút



2. kolo (finále):



Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-7) - Betsi Flintová, Emily Dayová (USA-10) 1:2 (-21, 16, -12) za 49 minút

Varšava 27. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová nasadené ako siedme nepostúpili do hlavnej súťaže na turnaji kategórie Four stars vo Varšave (27. júna - 1. júla) v rámci tohtoročnej World Tour. V popoludňajšom 1. kole kvalifikácie zvíťazili v poľskej metropole nad švédskymi dvojičkami Kristinou a Susannou Thurinovými 2:0 (16, 15), ale vo večernom finálovom kole podľahli Američankám Betsi Flintovej a Emily Dayovej v zápase, ktorý mali veľmi dobre rozbehnutý, 1:2 (-21, 16, -12).Úradujúce slovenské šampiónky boli v 1. kole kvalifikácie so Švédkami počas celého duelu o krok vpred a uspeli bez komplikácií. Vo večernom zápase s Američankami začali zverenky poľského trénera Lukasza Fijaleka veľmi dobre a v prvom sete neustále viedli. V úvode 9:6, neskôr 17:14 a v závere mali tri setbaly za stavu 20:17. Ani jeden však nevyužili a napokon prehrali 21:23. Druhý set bol pod kontrolou Sloveniek, ktoré ho získali v pomere 21:16 a vybojovali si rozhodujúci tajbrejk. V jeho úvode vyhrávali 5:0 a neskôr dokonca 9:3, ale podobne ako v prvom dejstve trestuhodne náskok premrhali. Američanky vyrovnali na 10:10 a záver už bol v ich réžii. Tretí set vyhrali 15:12 a zabezpečili si postup do hlavnej súťaže, ktorá sa začína vo štvrtok. Slovenky na turnaji vo Varšave končia.