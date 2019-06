Plážový volejbal: Dubovcová a Štrbová spoznali súperky na ME v Moskve

Slovenky sa predstavia na svojich druhých spoločných majstrovstvách Európy.

Moskva 19. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová spoznali svoje súperky na majstrovstvách Európy. V Moskve (5. - 11. augusta) sa v G-skupine stretnú so Švajčiarkami, Francúzkami a Holanďankami. Rozhodol o tom stredajší žreb v ruskej metropole. Na turnaji bude štartovať 32 tímov, ktoré sú rozdelené do ôsmich skupín.



Najväčšími favoritkami skupiny budú minuloročné finalistky ME v Holandsku, Švajčiarky Nina Betschartová a Tanja Hüberliová, s ktorými sa Slovenky zatiaľ nestretli. Ďalšími súperkami Dubovcovej a Štrbovej budú Francúzky Alexandra Jupiterová a Aline Chamereauová. V základnej skupine ME sa Slovenky s týmto súperom stretli aj vlani a vyhrali 2:0 (15, 18). V G-skupine sa slovenské reprezentantky stretnú aj s holandskou dvojicou Jolien Sinnemaová a Laura Bloemová a bude to ich tretí vzájomný duel. V minulom roku Dubovcová so Štrbovou s týmto súperom prehrali v skupine na marcovom turnaji Svetovej série v Mersine, no z Turecka si priniesli bronz. Neskôr v júli zdolali Holanďanky v osemfinále ďalšieho turnaja Svetovej série vo švajčiarskom Gstaade. Víťaz skupiny postúpi priamo do osemfinále, tímy na druhom a treťom mieste budú o účasť medzi šestnástkou najlepších bojovať v play off zápase. Posledná štvrtá dvojica z každej skupiny na turnaji skončí.



Slovenky sa predstavia na svojich druhých spoločných majstrovstvách Európy. Minulý rok skončili v Holandsku na 25. mieste. Dvadsaťosemročná Dubovcová sa predstaví na svojich šiestych ME, najlepší výsledok dosiahla v roku 2015 v rakúskom Klagenfurte, keď po boku Dominiky Nestarcovej obsadila 4. miesto.



Najbližšie sa Dubovcová a Štrbová predstavia na majstrovstvách sveta v Hamburgu (28. júna - 7. júla), kde budú ich súperkami v L-skupine Brazílčanky Bárbara Seixasová De Freitasová a Fernanda Alvesová, Fínky Taru Lahtiová-Liukkonenová s Anniinou Parkkinenovou a Mexičanky Martha Revueltová a Zaira Orellanová.