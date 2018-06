Dubovcová so Štrbovou absolvujú pred ME sériu turnajov v zahraničí

Kalendár CUC Beach Tour 2018 majstrovstiev Slovenska



30. 3. – 1. 7. A+turnaj Strážske

7. – 8. 7. A turnaj Zvolen - Lieskovec

14. – 15. 7. B turnaj Košice

21. – 22. 7. B turnaj Zemplínska Šírava - Kaluža

21. 7. C turnaj Skalica

28. – 29. 7. A+ turnaj Košice

4. - 5. 8. A turnaj Senec - Réca

4. – 5. 8. B turnaj Bardejov

11. – 12. 8. A+ turnaj Nitra

11. – 12. 8. B turnaj Trebišov

18. – 19. 8. B turnaj Zemplínska Šírava - Sĺňava

19. 8. C turnaj Bratislava - Draždiak

25. – 26. 8. Finále M SR Senec - Slnečné Jazerá

Bratislava 25. júna (TASR) – Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová a Andrea Štrbová po účasti na štvorhviezdičkovom turnaji World Tour v Ostrave plánujú počas nasledujúcich týždňov bojovať na ďalších podujatiach World Tour vo Varšave (27. júna), portugalskom Espinhu (4. – 7. júla), ktoré sú v kategórii Four stars, a vo švajčiarskom Gstaade (10. – 15. ) v najvyššej kategórii Five stars. Následne sa predstavia na ME v holandskom Rotterdame (17. – 21. júla).Slovenky naposledy štartovali počas minulého týždňa v Ostrave, kde po zvládnutí dvojkolovej kvalifikácie nepostúpili do play off o semifinále a skončili na 25. mieste.uviedla na pondelkovej tlačovej konferencii Dubovcová.Partnerkou Natálie Dubovcovej na dvorcoch je Andrea Štrbová:O niektorých novinkách z plážového volejbalu informoval prezident Slovenskej volejbalovej federácie Martin Kraščenič:povedala k novému modelu turnajov majstrovstiev SR Dubovcová.