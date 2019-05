Plážový volejbal: Dubovcová so Štrbovou v Malajzii skončili piate

Štvrťfinále:



Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-9) - Brooke Sweatová, Kerri Walshová Jenningsová (USA-5) 0:2 (-16, -14) za 29 minút

Kuala Lumpur 3. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová nepostúpili do semifinále a na trojhviezdičkovom turnaji World Tour v malajzijskom Kuala Lumpure obsadili konečné 5. miesto. V piatkovom štvrťfinále ako deviate nasadené prehrali s americkými päťkami podujatia Brooke Sweatovou a Kerri Walshovou Jenningsovou, 40-ročnou trojnásobnou olympijskou šampiónkou a trojnásobnou majsterkou sveta 0:2 (-16, -14).Slovenky, ktoré vo štvrtok v extrémnych podmienkach odohrali tri víťazné zápasy, nezachytili úvod stretnutia. Američanky sa im už na začiatku vzdialili (7:2) a náskok si udržiavali (12:6). Dubovcová a Štrbová znížili na štvorbodový rozdiel (10:14), po ďalšej vydarenej pasáži Američaniek však zaostávali už o sedem bodov (12:19). Slovenky v závere ešte z manka skresali, favoritky premenili druhý setbal (21:16). Na začiatku druhej časti mali navrch Slovenky (3:0, 5:3), o chvíľu však bolo vyrovnané (8:8) a vzápätí Walshová so Sweatovou predviedli rozhodujúci nástup (11:8). Neskôr štyrmi bodmi v sérii ušli na 16:10 a koncovku zvládli bez problémov, opäť premenili prvý setbal, tentoraz i mečbal, ktorý mali po príjme (21:14).Američanky sa slovenskej dvojici revanšovali za osemfinálovú prehru 1:2 z januárového štvorhviezdičkového turnaja v holandskom Haagu. Dubovcová a Štrbová na svojom druhom turnaji v tomto roku rovnako ako v Haagu obsadili výborné 5. miesto, za vystúpenia v Kuala Lumpur získali 360 bodov do rebríčkov. Slovenky sa najbližšie predstavia na štvorhviezdičkovom turnaji v brazílskej Itapeme (15. - 19. mája), kde vlani postúpili zo skupiny do play-off a obsadili 17. miesto.Informovala o tom oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie.