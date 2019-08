Plážový Volejbal: Dubovcová so Štrbovou nepostúpili do osemfinále

ME 2019 plážových volejbalistiek - Moskva (Rus.) - piatok:



1. kolo play-off:



Kim Behrensová, Cinja Tillmannová (5-Nem.) 2:0 (17, 15) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (SR-10)

Moskva 9. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová sa na tohtoročných majstrovstvách Európy v Moskve neprebojovali do osemfinále. V piatok predpoludním v 1. kole play off nestačili na nemecký pár Kim Behrensová, Cinja Tillmannová, turnajové päťky zvíťazili v dvoch setoch (17, 15). Slovenkám v konečnom poradí patrí 17. miesto, mierne si vylepšili vlaňajšiu 25. priečku z prvého spoločného šampionátu v Holandsku.V premiérovom vzájomnom súboji začali v moskovskom lejaku lepšie Slovenky (7:2), ale Nemky dokázali rýchlo odpovedať a dotiahli sa na jeden bod (8:7). Slovenky mali ešte v polovici setu mierne navrch (11:8, 12:10), ale vzápätí sa do výhody dostali ich súperky (14:12) a náskok si udržiavali (18:15). Slovenky ešte pred koncom znížili na rozdiel jedného bodu (17:18), ale záver nezdramatizovali - 17:21.V druhom sete Slovenky v úvode viedli 4:2, ale Nemkám vyšla ďalšia pasáž a otočili na 8:5, neskôr pridali ďalšie body pri vlastnom servise (12:7). Dubovcová a Štrbová sa ešte raz dotiahli na dva body (12:14), ale vzápätí Behrensová s Tillmannovou opäť ušli (19:13) a záver zvládli bez komplikácií (21:15).Slovenky v Moskve napriek vypadnutiu zostávajú, keďže budúci týždeň ich v ruskej metropole čaká štvorhviezdičkový turnaj World Tour. Nasadené sú priamo do hlavnej súťaže, v ktorej zabojujú o ďalšie body do rebríčka olympijskej kvalifikácie. Informáciu priniesla oficiálna webová stránka Slovenskej volejbalovej federácie.