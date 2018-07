Dubovcová so Štrbovou prehrali s Nemkami, play off si nezahrajú

World Tour 2018 v plážovom volejbale - Five stars (Major) - Gstaad (Švaj.) - E-skupina:



2. kolo - štvrtok:



o priamy postup do osemfinále: Hermannová, Sluková (ČR-5) - Branaghová, Walshová Jenningsová (USA-21) 2:0 (19, 14) za 34 minút



o postup do play off o osemfinále: Dubovcová, Štrbová (SR-28) - Borgerová, Kozuchová (Nem.-12) 1:2 (-14, 19, -7) za 44 minút

Gstaad 12. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová nepostúpili zo skupinovej fázy do play off turnaja najvyššej kategórie Five stars (Major) vo švajčiarskom Gstaade. Vo štvrtok prehrali s Nemkami Karlou Borgerovou a Margaretou Kozuchovou 1:2, v stredu nestačili na český pár Barbora Hermannová a Markéta Sluková 0:2.Úvod duelu bol vyrovnaný, no následne Nemky trojbodovou šnúrou odskočili na 13:9. Neskôr viedli 16:11 a koncovku setu zvládli bez problémov (21:14). Začiatok druhého setu patril slovenskej dvojici, servis Štrbovej im pomohol k päťbodovej šnúre (8:3). Slovenky v tejto fáze nerobili chyby a udržiavali si náskok (17:11). Následne však prišla silnejšia pasáž favoritiek, ktoré skorigovali na rozdiel jedného bodu a neskôr vyrovnali na 18:18. Slovenky nespanikárili, dva útoky Štrbovej im priniesli dva setbaly a táto hráčka druhý v poradí premenila - 21:19. V úvode tajbrejku si Nemky dvakrát pomohli esom (4:1), pravidelne sa presadzovali v útoku a náskok ešte zvýšili (9:2). Slovenky dvoma blokmi Dubovcovej v sérii skorigovali na 6:11, k senzačnému obratu však boli ďaleko a napokon sa nekonal (7:15). Dubovcová a Štrbová sa s Borgerovou a Kozuchovou tiež stretli v máji na turnaji kategórie Four stars v brazílskej Itapeme, v 1. kole play off im podľahli mimoriadne tesne 1:2, v tajbrejku 16:18.Úradujúce slovenské šampiónky v utorok v Gstaade zvládli bez straty setu dvojkolovú kvalifikáciu - postupne si poradili s Lotyškami Martou Ozolinovou a Agnese Caicovou (2:0) a Holanďankami Jolien Sinnemovou a Laurou Bloemovou (2:0). V hlavnej súťaži však vyhrať nedokázali a v konečnom poradí im patrí 25. miesto, do rebríčka vybojovali 360 bodov. Informovala oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Počas budúceho týždňa budú Dubovcová a Štrbová reprezentovať Slovensko na majstrovstvách Európy v Holandsku (17. - 21. júla). V rotterdamskej základnej B-skupine budú čeliť Češkám Hermannovej a Slukovej, Francúzkam Alexandre Jupiterovej s Aline Chamereauovou a domácim Holanďankám Sanne Keizerovej s Madelein Meppelinkovou.