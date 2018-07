Dubovcová a Štrbová sa v Gstaade predstavia v hlavnej súťaži

World Tour 2018 v plážovom volejbale - Five stars (Major) - Gstaad (Švaj.) - kvalifikácia - utorok:



1. kolo:



Marta Ozolinová, Agnese Caicová (Lot.-25) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (SR-8) 0:2 (-16, -16) za 36 minút



2. kolo (finále):



Jolien Sinnemová, Laura Bloemová (Hol.-9) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (SR-8) 0:2 (-13, -18) za 33 minút

Gstaad 10. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová postúpili z utorkovej dvojkolovej kvalifikácie do hlavnej súťaže na turnaji najvyššej kategórie Five stars vo švajčiarskom Gstaade v rámci World Tour.Slovenky nasadené do kvalifikácie ako ôsme v 1. kole zvíťazili nad lotyšskými dvadsaťpäťkami Martou Ozolinovou a Agnese Caicovou 2:0 (16, 16). Vo finálovom 2. kole si poradili s holandskými deviatkami Jolien Sinnemovou a Laurou Bloemovou 2:0 (13, 18). V utorok večer spoznajú súperky v základnej skupine, hlavná súťaž odštartuje v stredu. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).