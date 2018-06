Plážový volejbal: Slovenky skončili v Münsteri tesne na 4. mieste

Nemecká Techniker Beach Tour 2018 v plážovom volejbale - Münster - nedeľa:



Semifinále:

Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-7) - Teresa Mersmannová, Cinja Tillmannová (Nem.-6) 1:2 (-15, 20, -11)







O 3. miesto:



Karla Borgerová, Margareta Kozuchová (Nem.-4) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-7) 2:1 (16, -17, 8)

Münster 9. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová nasadené ako siedme napokon obsadili 4. miesto a tesne nedosiahli na medailu na kvalitne obsadenom turnaji nemeckej národnej série Techniker Beach Tour v Münsteri (8. - 10. júna).Slovenky, ktoré na podujatí s piatimi dvojicami z Top 16 svetového rebríčka štartovali vďaka voľnej karte, v nedeľu najskôr v druhom zápase semifinále prehrali tesne 1:2 (-15, 20, -11) so šestkami podujatia Teresou Mersmannovou a Cinjou Tillmannovou. Dubovcová so Štrbovou v druhom sete odvrátili jeden mečbal a vynútili si tajbrejk, v ňom ťahali za kratší koniec. V následnom súboji o bronz slovenské beachvolejbalistky - opäť v troch setoch - nestačili 1:2 (-16, 17, -8) na turnajové štvorky a svetové pätnástky Karlu Borgerovú a Margaretu Kozuchovú. Slovenky, tridsiate druhé vo svetovom rebríčku, sa Borgerovej a Kozuchovej nerevanšovali za rovnako tesnú prehru 1:2 (27, -15, -16) z 1. kola play-off (o postup do osemfinále) na májovom turnaji kategórie Four stars v brazílskej Itapeme v rámci tohtoročnej World Tour.Úradujúce slovenské šampiónky v sobotu v Münsteri najskôr triumfovali v trojčlennej základnej C-skupine. Nasadené pätnástky Larissu Claassenovú a Ninu Interwiesovú zdolali 2:0 (14, 13), následne si poradili 2:0 (19, 19) s turnajovými desiatkami Annou Behlenovou a Sarah Schneiderovou. Vo večernom štvrťfinále Slovenky získali cenný skalp, zvíťazili tesne 2:1 (12, -18, 17) nad dvojkami podujatia a aktuálnymi svetovými štrnástkami Victoriou Bieneckovou a Isabel Schneiderovou, keď v tajbrejku odvrátili tri mečbaly.Počas nasledujúceho týždňa (15. - 17. júna) sa Natália Dubovcová a Andrea Štrbová vďaka voľnej karte predstavia v Drážďanoch na ďalšom turnaji nemeckej série. Následne ich čaká viacero podujatí v rámci World Tour, najskôr štvorhviezdičkový turnaj v Ostrave (20. - 24. júna).