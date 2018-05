Naše plážové volejbalistky ostali v brazílskom turnaji pred osemfinále

World Tour 2018 v plážovom volejbale - turnaj kategórie Four stars - Itapema (Braz.) - piatok:



Play off - 1. kolo (o postup do osemfinále):



Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (SR-29) 1:2 (27, -15, -16) Karla Borgerová, Margareta Kozuchová (Nem.-16)

Itapema 18. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová vypadli v 1. kole play off štvorhviezdičkového turnaja Svetovej série FIVB v brazílskej Itapeme a zostali tak pred bránami osemfinále. Stopku im vystavil nemecký pár Karla Borgerová a Margareta Kozuchová, keď Slovenky prehrali 1:2 a v rozhodujúcom sete nepremenili štyri mečbaly.Postupom do hlavnej súťaže Slovenky potvrdili formu z minulotýždňového turnaja v tureckom Mersine, kde získali bronz a tešili sa z prvej spoločnej medaily v rámci série World Tour. V Itapeme v základnej D-skupine získali cenný skalp turnajových štvoriek Barbory Hermannovej a Markéty Slukovej z ČR po výhre 2:1. Potom prehrali s ďalším českým párom Kristýna Kolocová, Michala Kvapilová 0:2.