Plekanec sa upísal Komete Brno

Brno 22. júla (TASR) - Hokejový útočník Tomáš Plekanec sa stal novou posilou účastníka českej najvyššej súťaže HC Kometa Brno. Tridsaťšesťročný útočník podpísal s klubom ročnú zmluvu.



V uplynulej sezóne už Plekanec dres Komety obliekal, na striedavý štart však hral aj za Kladno. "Rytierom" pomohol v baráži k postupu do extraligy a špekulovalo sa, že v Kladne by mohol pôsobiť aj v novej sezóne. "Som samozrejme rád, že z ponúk, ktoré Tomáš mal, sa rozhodol pre Kometu. Vedel, do čoho ide. Je to kvalitný center a vďaka jeho obrovským skúsenostiam a bohatej kariére nás posúva ako tím zasa o kúsok vyššie," povedal majiteľ Komety Libor Zábranský pre oficiálny web brnenského klubu.