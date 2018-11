Plzeň vypadla z pohára a prišla aj o vážne zraneného Krmenčíka

Útočník sa zranil už v nedeľňajšom stretnutí so Slováckom a vyšetrenie magnetickou rezonanciou potvrdilo v stredu jeden z najhorších scenárov.

Plzeň 1. novembra (TASR) - "Čiernu" stredu majú za sebou futbalisti Viktorie Plzeň. Úradujúci český majster vypadol z domáceho pohára v osemfinále po domácej prehre 2:3 po predĺžení s Baníkom Ostrava a navyše sa dozvedel aj nepríjemnú správu - pre zranenie kolena už do hry v tejto sezóne nezasiahne jedna z najväčších opôr Michael Krmenčík.



Útočník sa zranil už v nedeľňajšom stretnutí so Slováckom a vyšetrenie magnetickou rezonanciou potvrdilo v stredu jeden z najhorších scenárov. "Michael má s najväčšou pravdepodobnosťou roztrhnutý zadný krížny väz v ľavom kolene, takže ho čaká operácia a sezóna sa pre neho predčasne skončila," potvrdil českému denníku Sport zdroj z hráčovho okolia. Strata Krmenčíka je zlou správou nielen pre Plzeň, ale aj pre českú reprezentáciu.



V drese Plzne odchytal pri pohárovej prehre s Ostravou celý zápas slovenský brankár Matúš Kozáčik a celý duel odohral jeho krajan Roman Procházka. Ten v šiestej minúte nadstavenia z penalty prekonal krajana v bráne Ostravy Viktora Budinského a poslal duel do predĺženia. V ňom ale Jiří Fleišman rozhodol o postupe Baníka.