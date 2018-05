Po Ďuricovi skončil v tureckom Trabzonspore aj Hubočan

Odchovanec šošonov počas sezóny nazbieral v Turecku dvadsať štartov, osemkrát videl žltú kartu a dva razy červenú.

Žilina 23. mája (TASR) - Slovenský futbalový obranca Tomáš Hubočan ukončil pôsobenie v tureckom Trabzonspore. V končiacej sa sezóne pôsobilo v tomto klube až kvarteto Slovákov, okrem Hubočana aj Ján Ďurica, Matúš Bero a Juraj Kucka. Len pred pár dňami oznámil koniec u tureckého prvoligistu aj Ján Ďurica, slovenská enkláva sa tak scvrkla na polovicu.



Kmeňový hráč Olympique Marseille potvrdil koniec v piatom tíme tureckej ligy pre portál profutbal.sk. "Je to čerstvá vec. V Trabzone som skončil. Je to veľká škoda. Vytvorili sme si tam skvelé prostredie, vždy medzi nami prevládali skvelé vzťahy, všetci sme sa tam cítili super. Je to smola, že to takto dopadlo," citoval zdroj Hubočana po utorňajšej charitatívnej akcii MŠK Žilina.



Odchovanec "šošonov" počas sezóny nazbieral v Turecku dvadsať štartov, osemkrát videl žltú kartu a dva razy červenú. O jeho ďalšej budúcnosti ešte nemá jasno. "Uvidíme, ako to bude ďalej. Zatiaľ neviem vôbec nič. Faktom zostáva, že mi končí hosťovanie z Marseille. Viem si predstaviť veľa riešení a je pravda, že sa nebránim ani pôsobeniu vo Francúzsku. S klubom mám naďalej korektné vzťahy, s mnohými ľuďmi som stále v kontakte, múdrejší budeme asi po konci šampionátu. Majú za sebou fantastickú sezónu, v lige sa posunuli o jednu priečku oproti minulému roku, poctivo som sledoval ich cestu do finále Európskej ligy. Škoda, že im trofej tak tesne ušla. Myslím si, že zatiaľ mám čas na to, aby som zvažoval ponuku zo Slovenska. Predsa len mám platný kontrakt v Marseille ešte na celý jeden rok. Navyše sa cítim stále plný síl a elánu, takže by som rád pokračoval v zahraničí," dodal slovenský reprezentant, ktorý zo Žiliny začiatkom roka 2008 za takmer štyri milióny eur ako vtedy najdrahší ligista zamieril do Zenitu Petrohrad. Neskôr pôsobil aj v Diname Moskva a od sezóny 2016/2017 je hráčom OM.