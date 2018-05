Po napínavom súboji dánsky hokejový tím zdolal Nemcov až v nájazdoch

Nemecko – Dánsko 2:3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 33. Draisaitl (Ehliz), 51. Ehliz (Draisaitl) - 28. J. Jensen (Jensen Aabo, F. Nielsen), 36. Storm (Hard, Larsen), rozhodujúci nájazd F. Nielsen. Rozhodcovia: KUBUŠ (SR), Rantala (Fín.) - Davis (USA), Sormunen (Fín.), vylúčení na 2 min.: 4:2, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 9982 divákov.



Nemecko:



Pielmeier – Holzer, D.Seidenberg, Y. Seidenberg, M. Müller, Krupp, J. Müller, Ebner - Plachta, Draisaitl, Ehliz – Hager, Kahun, Wiederer – Krämmer, Pietta, Noebels – Elsenschmid, Tiffels, Michaelis



Dánsko:



Andersen – Lassen, Larsen, Lauridsen, Jensen Aabo, D. Nielsen, Nich. Jensen, Kristensen – Nick. Jensen, Regin, Bjorkstrand – Storm, F. Nielsen, Hardt – Christensen, Jakobsen, Madsen – Bau Hansen, J. Jensen, Russell



Herning 4. mája (TASR) – Hokejisti domáceho Dánska vyhrali v druhom zápase B-skupiny v úvodný deň MS nad Nemeckom 3:2 po nájazdovom rozstrele. V Herningu sa tak opäť nezrodil víťaz za tri body. Zápas viedol ako jeden z dvoch hlavných rozhodcov Slovák Jozef Kubuš.Dáni hrajú o 24 hodín neskôr proti USA, paralelne s kodanským večerným súbojom Slovenska a Česka (20.15). Nemci nastúpia až v nedeľu o 16.15 proti Nórsku.Zápas chytil tempo od začiatku a hoci nechýbali aj pekné kombinácie, najmä Nemci hrali jednoducho a tvrdo. V prvej tretine vyzerali presvedčivejšie, ale v druhej časti doplatili na to, že na nečistú hru začali rozhodcovia reagovať citlivejšie domáci dvoma výbornými presilovkami strhli vedenie dvakrát na svoju stranu. Medzitým udreli aj Nemci a mohli aj vyrovnať, ale v závere dejstva im chýbalo strelecké šťastie. To nemali ani v tretej tretine, podarilo sa im opäť zásluhou údernej dvojice Ehliz-Draisitl vyrovnať, ale vzápätí zahodili sériu čistých šancí na čele s výstavnou tutovkou Noebelsa. Dáni, ktorí celkovo pôsobili hokejovejšie ale aj nerozhodnejšie, sa od cca 50. minúty nevedeli dlhé minúty dostať z útlmu, ale štyri minúty pred koncom Regin skvele vybojoval puk za bránkou a Nicklas Nielsen trestuhodne zahodil jasnú gólovú pozíciu sám pred nepripraveným brankárom. Trest neprišiel, lebo Draisaitl spálil sólonájazd a neuspel ani v najväčšej šanci predĺženia. V nájazdoch ani on, ani nikto z jeho spoluhráčov, iba dánsky kráľ nájazdov v NHL, Frans Nielsen.