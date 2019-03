Po prvom zápase sú bližšie k play off Nové Zámky a Budapešť

kvalifikácia o play off TL 1. zápas:



MHC Nové Zámky - HC 07 Detva 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)



Góly: 36. Pospíšil (Hruška, Ordzovenský), 37. Šimun (Pospíšil, Zbořil), 48. Hruška (Kudla, Pospíšil), 50. Zbořil (Jakúbek, Kudla) - 13. Fekiač (Ďaloga, Surový), 49. Král (z trestného strieľania), Rozhodovali: Stano, Novák, Výleta, Šefčík, vylúčení: 3:8 na 2 min, navyše Betker (Detva) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 623 divákov.



/stav série: 1:0/



Nové Zámky: Kristín – Kudla, Andersons, Zaťko, Hain, Hatala, Ordzovenský, Novák, Dundáček – Štrauch, Urban, Bajtek – Jakúbek, Zbořil, Ručkay – Šimun, Hruška, Pospíšil – Rogoň, Fábry, Ondrušek



HC 07 Detva: Petrík – Chovan, Betker, Golian, Sládok, F. Fekiač, Kuklev, Gachulinec, Jendroľ – Ščurko, Murček, Puliš – Hodgson, V. Fekiač, Žilka – Král, McLean, Tibenský – Ďaloga, Surový, Török

DVTK Miškovec - MAC Budapešť 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)



Góly: 24. Galanisz (Miskolczi, Somogyi) – 14. Langkow (Bodó), 22. Langkow (Orban, Dudás), 51. Majoross (Burt). Rozhodcovia: Snášel, T. Orolin - Bogdaň, Joobágy, vylúčení: 11:12 na 2 min, navyše Harrison 5 min za úder do hlavy a krku a 10 + 10 min za nešportové správanie, Somogyi (obaja Miškovec) 10 + 10 min za nešportové správanie, Terbócs 10 min za bitku a Burt (obaja MAC) 10 + 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 1085 divákov.



/stav série: 0:1/



DVTK Miškovec: Vay – Kiss, Crawford, Vojtkó, Szirányi, Milam, Láda – Kulmala, Vas, Pance – Magosi, Loiseau, Harrison – Somogyi, Galanisz, Miskolczi – Rito, Hájos, Albert



MAC Budapešť: Bálisz – MacAulay, Poszgai, Dudás, Negrin, Garát, Burt, Vokla, Bugár – Bodó, Langkow, Orbán – Dansereau, Brown, Klempa – Terbócs, Majoross, Pápa – Szigeti, Kreisz, Odnoga

Bratislava 1. marca (TASR) - Hokejisti Nových Zámkov zvíťazili v piatkovom prvom zápase kvalifikácie o Kaufland play off Tipsport ligy 2018/2019 nad Detvou 4:2 a v sérii hranej na tri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0. Druhý zápas je na programe opäť v Nových Zámkoch v sobotu o 18.00 h. Hokejisti MAC Budapešť zvíťazili v piatkovom prvom zápase kvalifikácie o Kaufland play off Tipsport ligy 2018/2019 na ľade DVTK Miškovec 3:1 a v sérii hranej na tri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0. Druhý zápas je na programe opäť v Miškovci v sobotu o 18.00 h.Už po necelých dvoch minútach dostali domáci možnosť hrať presilovú hru, počas ktorej sa nebezpečnou strelou k vzdialenejšej žrdi prezentoval navrátilec Pospíšil. Jeho pokus však, rovnako ako ten Šimunov, úvodný gól nepriniesol. V siedmej minúte už dvíhal ruky nad hlavu Rogoň, no hosťom sa podarilo v poslednej chvíli upratať puk do bezpečia. Na druhej strane sa vo veľkej príležitosti ocitol Ščurko, ale nedokázal zasunúť puk za ležiaceho Kristína. Ako prví nakoniec udreli Detvanci. Po ľavom krídle sa v útočnej tretine predral Fekiač a zblízka poslal puk do bránky.Aj úvodné minúty druhej tretiny sa niesli hlavne v réžii domácich, ktorí však zo svojich príležitostí gól nevyťažili. Blízko k tomu mali Ručkay s Jakúbekom, no druhý menovaný poslal puk z prvej mimo Petríkovej brány. Ani po polovici duelu nevedeli domáci prelomiť streleckú nemohúcnosť trvajúcu už niekoľko zápasov. Dočkali sa až v 36. minúte. V strednom pásme prihral Hruška Pospíšilovi, ktorý sa sám zoči-voči Petríkovi nemýlil. Vzápätí získali domáci možnosť hrať presilovku o dvoch hráčov a po chvíli ju aj využili. Puk po Pospíšilovej prihrávke spoza brány poslal nekompromisne do siete Šimun.Aj v treťom dejstve získali domáci možnosť hrať presilovku o dvoch hráčov, keď na trestnej lavici sedelo detvianske duo Král – Žilka. Po 64 sekundách ju aj využili. Po Kudlovej krížnej prihrávke naprieč útočným pásmom zavesil puk do siete Hruška. O necelú minútu neskôr sa po faule dostal hosťujúci Král k trestnému strieľaniu, z ktorého poslal puk pod hornú žrď Kristínovej brány. O góle však musel rozhodnúť videorozhodca. Domáci sa ale opäť dostali do dvojgólového vedenia. Presnú Kudlovu prihrávku elegantne zasunul za Petríka Zbořil. Do konca stretnutia už žiadny gól nepadol a tak sa vedenia v sérii ujali Novozámčania.Prvú strelu na bránku vyslali domáci hráči, ale gólové šance si potom vypracovali hostia. Najskôr v 6. minúte nastrelil Poszgai iba hornú žrď a v 12. minúte mal ďalšiu šancu Langkow. Vay jeho pokus vytesnil. Miškovec mal potom početnú výhodu po vylúčení Pápu, ale v oslabení unikol obrane Langkow a otvoril skóre - 0:1. Zvýšiť mohol vzápätí Bodó, ale Vay jeho strelu chytil.V druhej tretine sa skóre menilo už po 75 sekunádch, keď sa opäť presadil Langkow a poslal Budapešť do dvojgólového vedenia. Už o dve minúty neskôr však Galanisz znížili na 1:2. To domácich nakoplo, viac sa dostávali do šanci, ale ani Pance a ani Kiss svoje príležitosti nevyužili. V závere tretiny mohol naopak Bodó po úniku zvýšiť náskok MAC-u.V tretej tretine sa hra prelievala z jednej strany na druhú, šance mali obe mužstvá, ale gólovo sa presadili iba hostia. V 51. minúte dorazil puk do bránky Majoross a zabezpečil klubu z hlavného mesta Maďarska vedenie v sérii 1:0. V závere duelu ešte dostala divákov do varu bitka Harrisona s Terbócsom.