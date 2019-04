Po Veľkej noci sa k reprezentácii pripoja ďalšie štyri posily

V hre sú aj hráči z českej extraligy, svoju púť v play off skončilo Brno.

Garmisch-Partenkirchen 14. apríla (TASR) - Hokejové posily z NHL sa k slovenskej reprezentácii pripoja po veľkonočných sviatkoch. Do tímu pribudnú obrancovia Andrej Sekera a Christián Jaroš spolu s útočníkmi Tomášom Tatarom a Richardom Pánikom. V zápasoch proti Rakúsku by mal k byť k dispozícii aj ďalší hráč zo zámoria Marián Studenič. V nedeľu večer to po zápase Slovenska s Nemeckom v Garmisch-Partenkirchene potvrdil generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.



"Všetci prídu až po Veľkej noci, hlásiť sa budú v utorok 23. apríla. So všetkými sme hovorili. Na Pánikovej poistke sa pracuje, ale v priebehu týždňa by to malo byť hotové. Studenič sa k nám pripojí pravdepodobne v strede týždňa a mohol by sa objaviť už v zápasoch proti Rakúsku," uviedol Šatan.



V hre sú aj hráči z českej extraligy, svoju púť v play off skončilo Brno. K národnému tímu by sa tak mohli pridať brankár Marek Čiliak a obranca Tomáš Malec. "Určite sa o menách budeme baviť. Ale nemyslím si, že prídu do mužstva už o dva dni. Budeme sa o tom rozprávať, nominácia by mala byť hotová v nedeľu večer, možno v pondelok ráno. Ale sú tam mená, ktoré nás zaujímajú," povedal Šatan.



V druhom zápase proti Nemecku nehral útočník Milan Kytnár, ktorý sa zranil na tréningu, ale mal by byť čoskoro v poriadku. "Kytnár by mal byť mimo hry pár dní. Predpokladám, že by mal budúci týždeň hrať. Zmeny v najbližšej nominácii budú, ale nie dramatické. Po Veľkej noci budú určite väčšie," dodal Šatan.