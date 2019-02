Pochettino čelí obvineniam za nevhodné správanie po zápase s Burnley

Argentínsky kouč Spurs sa po záverečnom hvizde pustil do vyhrotenej debaty s arbitrom Mikeom Deanom, ktorá pokračovala aj v tuneli.

Londýn 25. februára (TASR) - Správanie trénera futbalistov Tottenhamu Hotspur Mauricia Pochettina na konci sobotňajšieho ligového zápasu proti Burnley (1:2) neuniklo Anglickej futbalovej asociácii (FA), ktorá voči nemu v pondelok vzniesla obvinenia za nevhodné správanie.



Argentínsky kouč Spurs sa po záverečnom hvizde pustil do vyhrotenej debaty s arbitrom Mikeom Deanom, ktorá pokračovala aj v tuneli. "Mauricio Pochettino je obvinený z dvoch porušení pravidiel FA, ku ktorým prišlo po sobotňajšom zápase proti Burnley. Vyjadrovanie a správanie sa trénera Tottenhamu na ihrisku a v tuneli malo údajne presiahnuť medze slušnosti. K obvineniam sa môže vyjadriť najneskôr do 28. februára 2019," uviedla FA vo svojom vyhlásení.



Výmena názorov sa pravdepodobne týkala jediného sporného momentu v zápase. Tým bol rohový kop z 57. minúty, po ktorom Chris Wood poslal domácich do vedenia 1:0. Pochettino sa k obsahu výmeny názorov nevyjadril, no pripustil, že sa v danom momente neovládol a proti obvineniam sa preto neodvolá. Víkendová prehra výrazne skomplikovala tretiemu Tottenhamu boj o titul, keď na prvý Liverpool stráca už 6 bodov.