Peter PODHRADSKÝ: Keď sme mali naložené v trenkách, Filc nás prebudil

Bratislava 2. februára (Teraz.sk) – Presne pred 20 rokmi sa slovenský hokej tešil z historický prvého cenného kovu zo svetových šampionátov. Bol to bronz z MS do 20 rokov, ktoré začiatkom roka 1999 vyvrcholili vo Winnipegu. Súčasťou vtedajšieho úspešného tímu bol aj obranca Peter Podhradský, s ktorým sme si v televíznom štúdiu TABLET.TV na juniorský šampionát v Kanade zaspomínali. Vrátili sme sa však aj k zisku striebra na seniorských MS 2000 v Petrohrade, kde taktiež nechýbal, porozprávali sme sa o nadnárodnej KHL, v ktorej obliekal dresy šiestich klubov, no prehodili sme pár slov aj o súčasnom Slovane Bratislava, ktorého je odchovancom.Dátum 5. január 1999 je v kronike slovenského hokeja zapísaný veľkými písmenami. V tento deň sa totiž dočkal historicky prvého cenného kovu – bronzu, o ktorý sa postarala juniorská reprezentácia na MS do 20 rokov v Kanade. Ako si na to spomína obranca Peter Podhradský, ktorý bol súčasťou vtedajšej družiny úspešného kormidelníka Jána Filca?vrátil sa myšlienkami 20 rokov dozadu Peter Podhradský, pre ktorého bolo balzamom na dušu víťazstvo nad Švédskom (5:4) v zápase o bronz.Nezabudol však vyzdvihnúť osobnosť trénera Jána Filca, ktorý ho viedol už ako mladšieho dorastenca vo vtedajšej BEZ-ke.Reprezentačná dvadsiatka je nepretržite od roku 1996 súčasťou A-kategórie MS, pričom ešte ani raz nemusela bojovať o záchranu. Avšak s výnimkou spomínaného bronzu z roku 1999, rovnakého odlesku medailí zo šampionátu v roku 2015 a štvrtej priečky z MS 2009, bolo pre slovenských mladíkov stropom štvrťfinále. Bezprostredne po tom tohtoročnom, v ktorom nestačili na Rusko (3:8), sa dvojica hráčov Martin Pospíšil a Miloš Fafrák „pustila“ prostredníctvom sociálnych sietí do realizačného tímu na čele s trénerom Ernestom Bokrošom.zamyslel sa Podhradský, ktorý si ani len nevie predstaviť, že by si on sám niečo podobné v minulosti dovolil.pokračoval dnes už 39-ročný slovenský hokejista.Necelý rok a pol po juniorskom šampionáte v Kanade sa Podhradskému leskla na hrudi ešte vzácnejšia medaila. Tú sa mu podarilo získať už so seniorskou reprezentáciou SR na svetovom šampionáte v Petrohrade, kde bol najmladším členom strieborného tímu.zaspomínal si Peter Podhradský, ktorý v drese s dvojkrížom na prsiach odohral viac než 100 zápasov a celkovo absolvoval štyri svetové šampionáty.Bratislavského rodáka draftoval v roku 2000 klub NHL Anaheim Mighty Ducks v 5. kole celkovo zo 134. miesta. Po troch sezónach strávených na farme v Cincinneti sa však rozhodol pre návrat do Európy, pričom drvivú väčšinu odohral v dresoch tímov z KHL - Nižnij Novgorod, Astana, Dinamo Minsk, Magnitogorsk, Donbass Doneck a Togliatti. Dres Slovanu, ktorého je odchovancom, však v tejto súťaži neobliekal.konštatoval Podhradský, ktorý v Kontinentálnej hokejovej lige odohral bezmála 400 duelov.Aktuálna sezóne je pre Slovan už siedmou v KHL a na rovinu treba povedať, že Bratislavčania sú v nej iba do počtu. Jasným dôkazom týchto slov je, že im pár kôl pred koncom základnej časti patrí posledná priečka v celej súťaži. Nenastal čas na zmenu?uzavrel Peter Podhradský.