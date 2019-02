Podkonický si váži šancu učiť sa pri Ramsaym: Je to veľká vec

Bratislava 5. februára (TASR) - Andrej Podkonický je v poradí tretí tréner zo slovenskej Tipsport Ligy, ktorý v sezóne 2018/19 dostal príležitosť pri slovenskej reprezentácii. Na Nemeckom pohári pôsobil pri hlavnom trénerovi Craigovi Ramsaym a stálom asistentovi Róbertovi Petrovickom kouč Trenčína Ján Pardavý, vo švajčiarskom Luzerne si túto pozíciu vyskúšal Ivan Droppa z Banskej Bystrice. Podkonický dostal šancu na domácom Kaufland Cupe a v pozícii asistenta by sa rád predstavil aj na MS v Košiciach.Šanca pre Podkonického bola logickou voľbou, so svojimi zverencami vedie po 51. kolách tabuľku domácej súťaže.povedal Podkonický po utorkovom tréningu. Pre 40-ročného kouča však stretnutie s Ramsaym nebude prvé.Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan povedal, že funkciu druhého asistenta na MS môže obsadiť, ale aj nemusí. Podkonický by však rovnako ako pred ním Ivan Droppa takúto ponuku neodmietol.Podkonický strávil niekoľko rokov v zámorí ako hráč, dokonca si zahral za Floridu aj v NHL, systém Craiga Ramsayho mu tak nie je cudzí. Niektoré zámorské prvky využíva aj v klube:Tréner zvolenských hokejistov má na turnaji Kaufland troch zverencov, útočníkov Michala Chovana, Rastislava Špirka a Milana Kytnára. Hráčom o reprezentačnej motivácii hovoril už pred začiatkom sezóny.povedal Podkonický a dodal: