Podľa denníka L'Equipe nahradí trénera Emeryho v PSG Nemec Tuchel

Štyridsaťšesťročnému Španielovi skončí po prebiehajúcej sezóne zmluva, k jej predĺženiu by už nemalo prísť aj preto, že PSG neuspel v osemfinále Ligy majstrov 2017/2018 s Realom Madrid.

Paríž 30. marca (TASR) - Nemecký futbalový tréner Thomas Tuchel by mal po skončení sezóny nahradiť na lavičke Paríža St. Germain Unaia Emeryho. Informáciu priniesla agentúra DPA s odvolaním sa na francúzsky denník L'Equipe.



Ten v piatok informoval, že 44-ročný Tuchel sa už stretol s vlastníkmi klubu z Kataru, ktorí boli okrem iného ohromení jeho výbornou francúzštinou. Podľa L'Equipe Tuchelovo meno spájajú aj s príchodom do Arsenalu, ale je viac pravdepodobné, že prevezme práve parížsky klub. Doteraz trénoval iba v Nemecku, v roku 2000 začal pri "devätnástke " VfB Stuttgart, v rokoch 2007 až 2008 viedol rezervu FC Augsburg, v rokoch 2009 až 2014 Mainz 05 a v rokoch 2015 až 2017 Borussiu Dortmund.



"Toto nie je ten čas, v ktorom by sa malo o tejto téme hovoriť. Sme vo významnej fáze sezóny a my pracujeme na dosiahnutí našich cieľov," povedal Antero Henrique, športový riaditeľ klubu. PSG čaká okrem majstrovských zápasov aj finále ligového pohára z AS Monaco.