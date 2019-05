Podľa Tatara je tím SR najlepší za posledné roky: No máme len 6 bodov

Po piatkovom víťazstve nad Francúzskom má slovenský útočník na konte gól a štyri asistencie.

Košice 17. mája (TASR) - "Máme najsilnejší tím za posledné roky," tvrdí Tomáš Tatar o súčasnom výbere reprezentácie na domácich majstrovstvách sveta. O to viac ho mrzí, že Slováci majú po triumfe v piatom zápase nad Francúzskom (6:3) na konte len šesť bodov a na postup do štvrťfinále potrebujú pomoc súperov.



Dvadsaťosemročný krídelník prišiel posilniť káder trénera Craiga Ramsayho po vydarenej sezóne v Montreale Canadiens. V 80 dueloch NHL nazbieral dokopy 58 bodov (25+33), čím si vylepšil kariérne maximum. Produktivitu si preniesol aj do Košíc. Po piatkovom víťazstve má na konte gól a štyri asistencie. "Šampionát si užívam. Dovolím si povedať, že tím za posledných neviem koľko rokov takúto silu nemal. Hráme disciplinovane, šikovne, s hociktorým súperom vyrovnane. Každému robíme veľké problémy, takže je naozaj škoda, že nemáme viac ako šesť bodov," uviedol.



Slováci sa proti Francúzom tešili len z druhej výhry na turnaji. Tú predchádzajúcu dosiahli taktiež v piatok, keď vo svojom otváracom stretnutí prekvapili Američanov (4:1). Aj v ďalších troch dueloch siahali na body, no neúspešne. Mrzela najmä prehra v kľúčovom zápase s Nemeckom (2:3), ktorá Slovákom zobrala postupové karty z rúk. "Myslím si, že sme v tom zápase boli taktiež lepší, ale to, čo sa nám stalo v závere, to bol strašný pocit. Nedá sa nič robiť, už to nie je v našich rukách, ale stále sú nejaké body, ktoré chceme získať a treba sa na to dobre pripraviť. Ja sa na tie prepočty nepozerám, my musíme vyhrať dva zápasy a potom je to na osude," uviedol.



Aj v piatok to chvíľu vyzeralo na obrat zo strany Francúzov. Dvomi gólmi v rýchlom slede znížili z 0:3 na 2:3 a do konca druhého dejstva domácim riadne podkurovali. Počas druhej prestávky tak bolo treba zdvihnúť náladu a dostať mužstvo späť na správnu koľaj. Ujal sa toho aj Tatar: "Hovoril som chlapcom, že nesmieme upustiť od našej hry, musíme ju dodržiavať ďalej. Máme nejakú identitu, s tou sa stotožňujeme a to je náš herný prejav. Nesmieme si zrazu robiť čo chceme. Povedali sme si toho dosť, aby sme začali tretiu tretinu tak, ako sme ju aj začali."



Slováci v nej už po 16 sekundách strelil štvrtý gól a v 46. minúte vyhrávali už 6:2. Záverečný zásah Anthonyho Recha už len upravil skóre. "Zápas sme zvládli, konečne sme nepripustili žiadny šialený záver. V druhej tretine sme mali chvíľkový výpadok, keď sme dovolili Francúzom dotiahnuť sa na 3:2, ale potom sme mali perfektný vstup do tretej tretiny a dotiahli sme to do víťazného konca."



Tréneri spravili pred duelom zmenu v elitnej formácii, keď k Tatarovi a Richardovi Pánikovi priradili centra Libora Hudáčka. Tento ťah sa vydaril, trojica sa podieľala na štyroch góloch a dokopy nazbierala šesť bodov (2+4). "Myslím si, že nám to klapalo, Libor je 'hračička', splnil svoje úlohy. Myslím si, že herný prejav našej formácie bol dobrý a dali sme aj nejaké góly," pochvaľoval si nové zloženie Tatar.



Slováci sa môžu v Košiciach spoľahnúť na vynikajúcu podporu od fanúšikov, tí sa od nich neodklonili ani po nevydarených záveroch duelov s Kanadou a Nemeckom a v piatok ich opäť hnali dopredu. "Od začiatku nás ženú dopredu. Preto som bol posledný zápas taký smutný, proste sa to pokašľalo a fanúšikovia si zaslúžili viac. Naozaj je to niečo neskutočné hrať tu v Košiciach. Atmosféra je vynikajúca, dnes sme hrali opäť pre nich a dosiahli sme víťazstvo aj vďaka nim," dodal Tatar.