Podľa Z. Čaputovej je situácia na Ústavnom súde dlhodobo neudržateľná

Prezidentka SR pripomenula, že už tento týždeň mohol byť Ústavný súd plne funkčný.

Bratislava 2. júla (TASR) – Aktuálna situácia na Ústavnom súde (ÚS) SR je dlhodobo neudržateľná. Uviedla to v utorok prezidentka SR Zuzana Čaputová po stretnutí s predsedom ÚS SR Ivanom Fiačanom. Na stretnutí prezidentka s Fiačanom prerokovali aktuálnu situáciu na Ústavnom súde. TASR o tom informovala Martina Goffová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.



Čaputová pripomenula, že práve do rúk Fiačana zložila prezidentský sľub. "Povedala som, že jediné príkazy, ktoré chcem a budem rešpektovať, mi vyplývajú z ústavy. Aktuálna situácia na Ústavnom súde je dlhodobo neudržateľná. O to viac ma mrzí, že ani v poslednej voľbe poslanci nezvolili všetkých chýbajúcich kandidátov," povedala.



Prezidentka pripomenula, že už tento týždeň mohol byť Ústavný súd plne funkčný. "Verím, že pri najbližšej voľbe si parlament splní svoju ústavnú povinnosť tak, aby som si ja mohla splniť tú svoju a vybrať z navolených kandidátov chýbajúcich sudcov," uviedla. Ako doplnila, spravodlivosť je veľmi citlivá téma. "Až príliš často počúvam obavy, či na Slovensku vôbec existuje. Ak je oslabený Ústavný súd, je oslabená aj spravodlivosť. Každý občan Slovenska si musí byť istý, že sa jej môže dovolať," uzavrela Čaputová.



Zákonodarcom sa v doterajších voľbách nepodarilo zvoliť plný počet chýbajúcich kandidátov. V poslednom hlasovaní, ktoré bolo na aktuálnej schôdzi, vybrali iba dvoch. Spolu tak parlament doteraz zvolil 14 kandidátov. Do plného počtu 18 teda chýbajú ešte štyria.



Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov.



Ústavný súd má v súčasnosti sedem z 13 sudcov.