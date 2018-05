Podolski by privítal Iniestu v japonskom Kobe: Je to fantastický hráč

Tridsaťštyriročný Iniesta ukončil po sezóne 2017/2018 svoje 22-ročné pôsobenie v drese Blaugranas, kde získal celkovo 32 trofejí.

Berlín 21. mája (TASR) - Nemecký futbalista Lukas Podolski by veľmi rád privítal Španiela Andresa Iniestu v japonskom Visseli Kobe. Meno dnes už bývalého kapitána FC Barcelona sa spája s prestupom do tohto ázijského klubu.



"Hrali sme proti sebe veľakrát a poznáme sa navzájom. Iniesta je fantastický hráč, ktorého chce každý klub a všade je vítaný. Bolo by úžasné, keby hral za nás. Hrať proti nemu bolo vždy veľkou motiváciou, no nastúpiť po jeho boku by bol ďalší vrchol mojej kariéry," citovala agentúra DPA 32-ročného Podolskeho, ktorý prestúpil do Kobe v marci 2017 z tureckého Galatasaray Istanbul.



Šéfom japonského klubu je Hiroši Mikitani, prezident spoločnosti Rakuten, ktorá je hlavným sponzorom FC Barcelona.