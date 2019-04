Pogbovi sa tréning pokutových kopov vyplatil, Manchestru pomohol k LM

Francúzsky stredopoliar má v tejto sezóne na svojom konte už 13 ligových gólov, z toho až sedem z bieleho bodu.

Manchester 14. apríla (TASR) - Futbalista Manchestru United Paul Pogba premenil v sobotňajšom dueli anglickej Premier League proti West Hamu United (2:1) dva pokutové kopy a udržal "červených diablov" v boji o miestenku v budúcom ročníku Ligy majstrov.



Pogbova efektivita však nie je dielom náhody. Po tom, ako v aktuálnom ročníku Premier League nepremenil už tri pokutové kopy, začal v tréningu spolupracovať s brankármi Sergiom Romerom a Leeom Grantom. "Rozhodol som sa zmeniť svoje návyky, pretože som mal pocit, že brankári tušia, kam loptu kopnem. Som rád, že oba pokusy skončili v sieti a získali sme tri body," citoval Pogbu portál bbc.co.uk.



United patrí päť kôl pred koncom súťaže piata priečka s dvojbodovým odstupom za štvrtou Chelsea. Do prvej štvorky, ktorá má istú účasť v skupinovej fáze LM, chce preniknúť aj šiesty Arsenal, ktorý na United stráca jeden bod, no má k dobru pondelňajší duel na pôde Watfordu.