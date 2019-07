Pohronie sa teší na Slovan, kapitán Pellegrini: Dáme do toho všetko

Jeho tím bude môcť po stredajšej blamáži slovenského majstra v prvom predkole LM v Nikšiči ťažiť aj z podlomenej psychiky Slovanistov.

Žiar nad Hronom 18. júla (TASR) – Nováčik najvyššej slovenskej futbalovej súťaže FK Pohronie odohrá prvý duel v novom ročníku Fortuna ligy 2019/2020 na domácej pôde. V sobotu o 20.00 hodine v Žiari nad Hronom pod umelým osvetlením privíta majstrovský Slovan Bratislava.



"Belasí" po vyradení z Ligy majstrov už v prvom predkole so Sutjeska Nikšič si bude chcieť napraviť pošramotenú reputáciu, no podľa vyjadrení hráčov Pohronia to nebudú mať rozhodne jednoduché. "Nastúpime do zápasu srdcom, skromne, no nebojácne. Dáme do toho všetko. Verím, že bez ohľadu na výsledok nás diváci po zápase vytlieskajú," uviedol pre TASR kapitán FK Pohronie Lukáš Pellegrini, ktorý na druhej strane priznal i miernu nervozitu. "Atmosféra je dobrá. Musím povedať za všetkých hráčov v šatni, že sa na sobotňajší súboj so Slovanom veľmi tešíme. Gro mužstva je spolu už dlhší čas, ťaháme všetci vždy za jeden povraz, no je tu aj určitá nervozita, keďže sme plní očakávania, čo nám tento duel i naša premiérová účasť vo Fortuna lige prinesie."



FK Pohronie Žiar nad Hronom – Dolná Ždaňa má v úvodných kolách sezóny silných súperov. Zmeria si totiž sily so všetkými slovenskými mužstvami, ktoré účinkujú v pohárovej Európe. Doma hostí v prvom kole už spomínaný bratislavský Slovan a následne cestuje do Dunajskej Stredy a Ružomberka. V štvrtom kole privíta doma Trnavu. "To vyžrebovanie máme vskutku veľmi zaujímavé. Aj my starší hráči máme pred týmito mužstvami rešpekt, ale nemáme čo stratiť. Musíme si to užiť, brať ich ako odmenu. Vo Fortuna lige nechceme byť fackovací panák, keď už sme sa rozhodli do nej ísť a pôsobiť v nej," podotkol Pellegrini.



Na úvodný duel Pohronia so Slovanom Bratislava je už štadión v Žiari nad Hronom s kapacitou 2309 divákov vypredaný. V tomto regióne prirovnávajú zápas s majstrom SR za sviatok. "Minulý rok sme mali cieľ v druhej lige skončiť do deviateho miesta. Mali sme tretí najnižší rozpočet a zrazu je tu Fortuna liga. Ak by mi to niekto povedal, tak sa z toho smejem doteraz. Zrazu je to realita, príde k nám Slovan, je to neskutočné, ešte si to viacerí ani poriadne neuvedomujeme. Predsa je to historicky najúspešnejší slovenský klub, momentálne má i najväčšiu kvalitu, je to pre nás ako sen. Určite nepredáme kožu lacno. Nebudeme vzadu vyčkávať, že čo urobí súper, to by bola iba voda na ich mlyn. My pôjdeme do nich aktívne a uvidíme čo z toho bude," predostrel pocity i taktiku kapitán Pohronia Lukáš Pellegrini.



Jeho tím bude môcť po stredajšej blamáži slovenského majstra v prvom predkole LM v Nikšiči ťažiť aj z podlomenej psychiky Slovanistov. Navyše v kádri nováčika sa má podľa avíza trénerov Nemca a Urgelu objaviť nová 'exotická' posila z Burkiny Faso Cedric Badolo, ktorá sa v príprave ukázala vo veľmi dobrom svetle. "Je fyzicky veľmi silný hráč, hoci nemám príliš v obľube černošských futbalistov, keďže sú veľmi nedisciplinovaní. Pozerám majstrovstvá Afriky a som z toho nervózny. Dvaja - traja hráči z národného tímu daného štátu vedia hrať v dobrých kluboch, no keď sú spolu viacerí, tak to je strašná úroveň. Ale náš Cedric je skromný, pracovitý hráč, má výborné futbalové veci. Trošku hendikepom je reč, no verím, že sa to bude zlepšovať a vysvetlíme mu lepšie veci, ktoré nerobí ešte podľa našich predstáv. Bavil som sa s jeho manažérom a dal mi podnet, že by mal ísť viac do boxu, čiže streleckých vecí, čo je pravda, lebo aj zakončenie má veľmi slušné," charakterizuje africkú posilu pred úvodným súťažným zápasom sezóny so Slovanom hlavný tréner FK Pohronie Milan Nemec.