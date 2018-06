Poliaci budú na šampionáte MS 2018 definitívne bez zraneného Glika

Poľsko sa na MS predstaví v H-skupine proti Senegalu (19. júna), Kolumbii (24. júna) a Japonsku (28. júna).

Varšava 5. júna (TASR) - Poľská futbalová reprezentácia sa musí na MS v Rusku definitívne zaobísť bez Kamila Glika. Obranca AS Monaco utrpel na pondelňajšom tréningu zranenie ramena, ktoré mu neumožní štartovať na turnaji.



Glik síce figuroval v záverečnej nominácii na MS, no šéf Poľského futbalového zväzu (PZPN) Zbigniew Boniek v utorok oznámil, že s ním národný tím nemôže počítať. "Je bolestivé, keď musí hráč opustiť národný tím pre zranenie. Nezostáva nám nič iné, ako bojovať," citovala Bonieka agentúra AP. Glik mal v utorok namierené za svojím lekárom do Nice, v nominácii ho pravdepodobne nahradí Marcin Kaminski z VfB Stuttgart.



Poľsko sa na MS predstaví v H-skupine proti Senegalu (19. júna), Kolumbii (24. júna) a Japonsku (28. júna). V príprave sa pred odchodom do Ruska stretne v Poznani 8. júna s Čile, o štyri dni neskôr nastúpi vo Varšave proti Litve.