Policajti vtrhli do sídla NFF, zbavili funkcie skupinu vedenú Giwom

FIFA uznáva za šéfa federácie Amajua Pinnicka, ktorý bol s národným tímom aj na MS 2018 v Rusku. V prípade jeho zosadenia z postu pohrozili Nigérii sankciami.

Abuja 24. júla (TASR) - Nigérijskí policajti vtrhli do sídla tamojšej futbalovej federácie (NFF) na príkaz prezidenta Muhammadua Buhariho. Dôvodom bolo zbavenie funkcie dočasného vedenia NFF na čele s Chrisom Giwom, ktorý dostal v roku 2016 päťročnú suspendáciu od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a NFF.



FIFA uznáva za šéfa federácie Amajua Pinnicka, ktorý bol s národným tímom aj na MS 2018 v Rusku. V prípade jeho zosadenia z postu pohrozili Nigérii sankciami. "Prezident NFF je Amaju Pinnick. Zvolili ho a toto je z nášho pohľadu jasné," citovala agentúra AP prezidenta FIFA Gianniho Infantina.



Pinnick by sa mal v utorok vrátiť späť do vlasti a prevziať svoju funkciu šéfa NFF.