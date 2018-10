Poprad rozviazal zmluvu s Karlssonom, Bjalončík na hosťovanie do Nice

Dvadsaťpäťročný Karlsson odohral za kamzíkov šesť zápasov, v ktorých si pripísal na konto štyri trestné minúty a dve plusky.

Poprad 17. októbra (TASR) - Tipsportligový klub HK Poprad opustili dvaja hráči. Po vzájomnej dohode ukončil pôsobenie pod Tatrami švédsky obranca Simon Karlsson, útočník Peter Bjalončík zase zamieril na hosťovanie do francúzskeho Les Aigles de Nice. V stredu o tom informovala klubová stránka.



Dvadsaťpäťročný Karlsson odohral za "kamzíkov" šesť zápasov, v ktorých si pripísal na konto štyri trestné minúty a dve "plusky". "Od Simona Karlssona sme mali väčšie očakávania. Dúfali sme, že to bude hráč s väčším prínosom pre mužstvo. Rátali sme s ním v prvých dvoch obranných dvojiciach, ale tam sa nezmestil a tak sme sa spoločne dohodli na ukončení kontraktu," uviedol riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi.



Dvadsaťročný center Bjalončík nastúpil v prebiehajúcej sezóne na 11 duelov, v ktorých zaznamenal šesť bodov (4+2) a 29 trestných minút. "S francúzskym tímom Les Aigles de Nice sme sa dohodli na hosťovaní, kde by mal Peter dostať viac priestoru ako v Poprade. Chceme, aby sa vyhral, má na to potenciál. Francúzska liga má kvalitu, na hosťovaní je tam taktiež Matej Paločko. Chceme, aby sa tam vyhrali, nabrali skúsenosti a určite ich budúci rok chceme stiahnuť domov. Je už len na ich, ako sa k tejto výzve postavia," dodal Jurinyi.