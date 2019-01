Posledný Huddersfield prepustil po dohode trénera Wagnera

Wagner prišiel do Huddersfieldu v novembri 2015 a o sezónu neskôr ho priviedol späť do Premier League, prvýkrát od roku 1972.

Huddersfield 14. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Huddersfield v pondelok prepustil zo svojich služieb trénera Davida Wagnera.



Spoločné rozhodnutie prišlo po vzájomnom rozhovore nemeckého kormidelníka s vedením klubu. Riaditeľ Dean Hoyle povedal, že nemal v úmysle v prebiehajúcej sezóne prepustiť Wagnera, no on sám prišiel za vedením s návrhom a žiadosťou, že si chce odpočinúť od futbalu.



Wagner prišiel do Huddersfieldu v novembri 2015 a o sezónu neskôr ho priviedol späť do Premier League, prvýkrát od roku 1972. Jeho zverenci si v uplynulom ročníku udržali príslušnosť medzi elitou. V tom prebiehajúcom však vyhrali iba dva z 22 zápasov a s 11 bodmi figurujú na poslednom mieste tabuľky. Informovala agentúra AP.