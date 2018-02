Považská Bystrica prehrala v odvete na pôde Madeiry a vypadla

AM Madeira Andebol SAD - MŠK Považská Bystrica 30:24 (14:9)



Rozhodovali: A. Smailagič. S. Smailagič (obaja Švéd.)



/prvý zápas 23:25, postúpila Madeira/

Funchal 17. februára (TASR) – Hádzanári MŠK Považská Bystrica prehrali v odvetnom stretnutí osemfinále Vyzývacieho pohára mužov 2017/2018 na palubovke portugalského tímu AM Madeira Andebol 24:30. So súťažou sa tak rozlúčili, v prvom dueli zdolali svojho súpera doma iba o dva góly 25:23.Považania začali odvetu lepšie, ale po sérii technických chýb hostí otočila Madeira z 3:4 na 8:4 zo svojho pohľadu. Slovenský celok reagoval oddychovým časom, no súper naďalej dominoval a v polčasovej prestávke mal už náskok piatich gólov (14:9).V úvode druhej časti žiaril v bránke Považskej Bystrice Kovačin a jeho spoluhráč Vallo v 43. minúte znížil na 17:18 z pohľadu svojho tímu. Ešte desať minút pred koncom boli hostia za stavu 19:21 výrazne v postupovej hre, v závere ale Madeira odskočila (v 57. minúte 27:22) a získala rozhodujúci náskok.Osemfinále Challenge Cupu 2017/2018 - odveta