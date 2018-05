Pre Bénesa sa sezóna skončila, v pondelok podstúpi operáciu

Bénes bude po zákroku mimo tréningového diania približne desať dní, potom sa bude postupne zapájať do procesu.

Mönchengladbach 3. mája (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov László Bénes si už v tejto sezóne nezahrá. Za Borussiu Mönchengladbach zasiahol v najvyššej nemeckej súťaži 2017/2018 iba do dvoch stretnutí, na niekoľko minút nastúpil v auguste proti Augsburgu a koncom apríla proti Wolfsburgu.



Dvadsaťročný stredopoliar absolvuje v pondelok operáciu nohy. "Nepredpokladal som, že pôjdem na operáciu už teraz. Najskôr sme ju naplánovali po sezóne, ale postupne som viac cítil bolesť a s lekárom sme sa dohodli, že ju podstúpim v pondelok," povedal Bénes na oficiálnej stránke Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Ešte vlani v septembri mu do ľavého priehlavku, v ktorom mal zlomenú kostičku, voperovali kovovú platničku: "Počas zápasu proti Wolfsburgu som necítil žiadnu bolesť. No po predzápasovom tréningu na Schalke som nevedel poriadne chodiť. Preto sme sa rozhodli pre tento postup. Nie je to nič vážne."



Bénes bude po zákroku mimo tréningového diania približne desať dní, potom sa bude postupne zapájať do procesu: "Chcem byť na sto percent pripravený na ďalší ročník. V ňom chcem byť v prvom rade zdravý a verím, že nastúpim na čo najviac zápasov."