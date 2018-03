Predposledné kolo v hokejbale určilo postupujúciu osmičku do play off

Leaders Ružinov - ŠKB Martin 5:6 (1:2, 1:1, 3:3)



Góly: 15. Bobál, 20. Danko (Horváth), 32. Sadloň, 33. Hraško, 40. Bánoczký - 3. a 29. Drábik, 4. Tomka, 33. Holbus, 42. Pobeha, 43. Fodrek



Kometa Vrútky - HBK Diaková 4:1 (4:0, 0:1, 0:0)



Góly: 3. Fillo, 5. Sahul, 8. Matuška, 15. Lihan – 20. Vojt

PROTEF Považská Bystrica – Nitrianski Rytieri Nitra 8:2 (2:1, 3:0, 3:1)



Góly: Škrabko 2, Piják, Bednár, T. Čičala, Švantner, Gabčo, Kukučka - König, Bajtala

ŠK 98 Pruské – HBC Enviform Třinec 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)



Góly: 24. Husár, 28. Satina – 13. Holeksa, 26. Rucki, 45. Řiman (z trestného strieľania)

MŠK Vippokerpro Kežmarok – Jokerit Petržalka 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)



Góly: 9. Ugray - 25. Kurtín, 30. Ró. Kováč, 31. Chromiak, 41. Dudík

HBC Košice – HBK Hokejmarket Skalica 3:5 (1:3, 0:2, 2:0)



Góly: 10. Jenčuš, 33. Marciňak, 43. Čirč - 21. a 29. Válek, 9. Rampáček, 10. Špírek, 15. Vadík

LG Abhokej Bratislava - Lion Svidník 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)



Góly: 3. Kostka, 12. Drozdík, 14. Vavro, 25. Šalka, 32. Bundil, 39. Kostka



Leaders Ružinov – HBK Lion Svidník 2:3 pp (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1)



Góly: Farkaš, Hraško – Štefan, Vook, Šandor

MŠK VIPPOKERPRO Kežmarok - Hokejmarket Skalica 7:2 (1:0, 4:0, 2:2)



Góly: Vašaš 2, Kantorek, Olejník, Pisarčík, Teplický, Reľovský – Pollák, Špírek

LG ABhokej Bratislava – ŠKB Martin 2:3pp (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)



Góly: Takáč, Bilík – Kolek, Tomka, Fodrek

HBC Košice – Jokerit Petržalka 3:6 (0:2, 0:1, 3:3)



Góly: Sontag, Jenčuš, M. Horváth – Božík 4, Rób. Kováč, Kurtín

PROTEF Považská Bystrica – HBK Diaková 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)



Góly: Gabčo 2, Škrabko, Kukučka – Vojt 2

HBC Enviform Třinec – Kometa Vrútky 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)



Góly: Tomis, Urbaník, Pail, Dittmann – D. Babinský, T. Ruttkay

HBK Nitrianski Rytieri Nitra – ŠK 98 Pruské 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)



Góly: I. Gajdoš, Žitný, Daniška – Satina, Bachynec

Bratislava 25. marca (TASR) - Predposledné kolo hokejbalovej extraligy mužov (HEL) určilo osmičku postupujúcich do play off. Záverečné kolo základnej časti, ktoré je na programe 31. marca, určí dvojice vo vyraďovačke a odtajní aj účastníkov baráže. Tú budú hrať posledné tri tímy tabuľky proti mužstvám, ktoré do nej do 15. apríla podajú prihlášku.24. kolo HEL - sobota:25. kolo - nedeľa:tabuľka:1. P. Bystrica 24 94:49 58 *2. Vrútky 25 94:53 56 *3. Skalica 25 104:69 52 *4. Kežmarok 24 76:57 46 *5. LG Bratislava 25 92:65 45 *6. Jokerit 25 94:70 45 *7. Svidník 25 88:91 41 *8. Martin 25 82:72 37 *-------------------------------9. Ružinov 25 68:76 3210. Pruské 25 68:79 2911. Nitra 25 72:86 2812. Diaková 24 53:79 2513. Třinec 24 42:128 17 **14. Košice 25 57:110 8 *** postup do play off** účasť v baráži