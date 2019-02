Okrem slovenských športovcov by sa mali na športoviskách Meikai University pripravovať aj francúzski triatlonisti, holandskí lukostrelci a aj časť nemeckej výpravy.

Bratislava 27. februára (TASR) - Záverečnú prípravu na olympijské hry v Tokiu 2020 absolvujú slovenskí športovci priamo v dejisku OH. Prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) a zároveň viceprezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Peter Korčok absolvoval minulý týždeň spolu so športovým riaditeľom SOŠV Romanom Bučekom inšpekčnú cestu do Japonska, kde doťahovali výber miesta na predolympijský kemp.



O návšteve Japonska oboch predstaviteľov SOŠV informoval portál olympic.sk. V areáli Meikai University v meste Urajasu v prefektúre Čiba sa stretli so svojimi kolegami z Japonského olympijského výboru, riaditeľom oddelenia medzinárodných vzťahov Kendžim Nišimurom a Ai Iwamotovou, zodpovednou za vzťahy s národnými olympijskými výbormi. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupca mesta Urajsau Aoki a výkonný riaditeľ Meikai University Masaki Takebe. "Debatovali sme o možnosti využitia areálu tejto univerzity na prípravu pred olympijskými hrami v Tokiu 2020, najmä o využití športovej infraštruktúry na tréningy atletickej časti slovenskej výpravy. Prezreli sme si športoviská: atletický ovál, vrhačský areál, posilňovňu, plaváreň, priestory pre fyzioterapeutov, jedálne a reštaurácie, priestory na voľnočasové využitie i ďalšie športoviská, ktoré by sme mohli počas prípravy potrebovať," uviedol Korčok.



Areál Meikai University sa nachádza na pokojnom mieste približne 10 minút autom od olympijskej dediny pre Tokio 2020. Okrem slovenských športovcov by sa mali na športoviskách tejto univerzity pripravovať aj francúzski triatlonisti, holandskí lukostrelci a aj časť nemeckej výpravy. "Rokovali sme i so zástupcami mesta Urajasu na čele s primátorom mesta Učidom Ecušim a jeho zástupcom Ičirom Išiim. Na žiadosť o využívanie športovísk nám prisľúbili aktívnu spoluprácu a podporu slovenského tímu. Dohodli sme, že môžeme pred olympijskými hrami a aj počas nich využívať na tréning mestské športoviská. Takisto nám dali odporúčania ohľadne ubytovania pre náš tím. Potom sme si prezreli hotely s majetkovým podielom mesta a vyberali sme vhodné ubytovanie. Zástupcovia prefektúry Čiba Toširo Okubo a Aki Suzukiová nám prisľúbili pomoc pri zabezpečovaní dopravy športovcov a navrhli model kooperácie so slovenskou ambasádou v Tokiu," prezradil Korčok a dodal: "Okrem ponuky na zorganizovanie predolympijského kempu sme dostali aj ponuku na otvorenie Slovenského domu v priestoroch Meikai University a aj Detského olympijského domu v mestských priestoroch mesta Urajasu."



Záujem o využitie ponúk musí SOŠV potvrdiť do polovice marca, potom by malo dôjsť k podpisu memoranda a zmluvy.