Prešovčania spokojní aj bez čerešničky, Slovenský pohár stále škrie

Prešov 26. mája (TASR) - Povinný cieľ splnený, ale pachuť z neúspešného finále Slovenského pohára zostáva. Hádzanári Tatrana Prešov sú naďalej na tróne slovenskej extraligy, keď finálovú sériu s Považskou Bystricou ukončili v najrýchlejšom možnom čase. V sezóne si vytvorili vlastné maximum v Lige majstrov, k úplnej spokojnosti im však chýbal prenikavejší výsledok v SEHA lige a najmä titul v Slovenskom pohári.



Podobne ako v nedávnych sezónach, aj v ročníku 2018/2019 Prešovčania dominovali v slovenskej extralige. V záujme šetrenia síl vo viacerých zápasoch nenastúpili v plnej sile a aj preto si pripísali 4 prehry, keď však išlo do tuhého, víťazili. Semifinálovú aj finálovú sériu vyhrali 3:0 na zápasy a potvrdili pozíciu najlepšieho slovenského tímu. "Finále extraligy sme zvládli veľmi dobre, sme spokojní, ale ...," nedopovedal skúsený krídelník Martin Straňovský.



Narážal tým na prehru vo finále Slovenského pohára s Považskou Bystricou, keď došlo k rozporuplnému sedmičkovému rozstrelu. Aj napriek viacerým apelom zo strany vedenia Tatrana ostal v platnosti pôvodný výsledok s víťazstvom P. Bystrice.



Prešovčania opäť účinkovali aj v medzinárodnej SEHA lige a v Lige majstrov. V nej boli veľmi blízko k postupu do ďalšej fázy, v základnej C-skupine zaostali za postupujúcim Lisabonom iba o skóre. "Extraliga bola povinnosť, takisto aj SP, ten sme mali vyhrať. Môj cieľ však bol postup zo základnej skupiny Ligy majstrov. Viackrát sme boli v zlomových momentoch zápasov nervózni, preto je dôležité naučiť sa zvládať dôležité okamihy. Chýbal nám možno jeden krok k tomu, aby bola senzácia. Ja preto dúfam, že sa nám to v blízkej dobe podarí," poznamenal Straňovský.



Sezóna 2018/2019 priniesla Tatranu radosť i sklamanie, pre mnohých hráčov i vedenie klubu však pôsobila aj ako motivácia do budúcna. Generálny manažér Miroslav Benický sa na uplynulé obdobie pozerá triezvo. "Sme spokojní, no chýbala nám čerešnička v podobe väčšieho úspechu v Európe, ktorým by bol buď postup zo základnej skupiny Ligy majstrov alebo postup do Final four SEHA ligy. Nebuďme však neskromní. Treba si uvedomiť, že Tatran často konkuruje niekoľkonásobne ekonomicky silnejším klubom. Preto som hrdý na všetkých v klube, ktorí držia naše výsledky na európskej úrovni. V tom chceme pokračovať. Aj preto sme sa už zamerali na posilnenie kádra pre budúcu sezónu. Verím, že sme urobili všetko pre to, aby noví hráči nahradili tých, ktorí odišli. Aj touto cestou preto ďakujem trojici Hrstka, Číp, Butorac za odvedené výkony v prospech prešovského Tatrana," poznamenal Benický.



Majiteľ klubu Miloslav Chmeliar sa viackrát neurčito vyjadril o svojej budúcnosti v Tatrane. Fanúšikovia tak ostali na pochybách, či sa ich klub bude popri dominancii na Slovensku naďalej konfrontovať s európskou špičkou. Miroslav Benický však potešil priaznivcov už 15-násobného slovenského majstra. "S viacerými hráčmi máme podpísané dlhodobé kontrakty minimálne na ďalšie dva roky. Klub má projekt, víziu, väčšina hráčov má platné zmluvy. V tomto momente myslíme v horizonte najbližších dvoch rokov na maximálne ambície," poznamenal Benický.



Z jeho slov je zrejmé, že Tatran by mal aj v sezóne 2019/2020 účinkovať v SEHA lige a v Lige majstrov. V nej by sa Prešovčania radi vyhli kvalifikácii do základných skupín tak ako tomu bolo v práve skončenej sezóne. "Pri nasadzovaní tímov do skupín sa počítajú výsledky klubu za uplynulé tri sezóny. Vzhľadom na náš veľmi dobrý výsledok v ročníku 2018/2019 verím, že nám EHF pridelí priamu účasť v skupine. V nej by nás opäť čakalo 5 tímov a 10 zápasov. Otázne je teda iba to, ako k tomu pristúpi EHF a či budeme mať dostatočne vysoký koeficient," poznamenal Benický.