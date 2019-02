Prestup bol komplikovaný, teším sa na tri roky v Číne, tvrdí Hamšík

Okolo prestupu neapolskej 17-ky bolo v posledných týždňoch poriadne rušno. Účastník Serie A dokonca na chvíľu prestup pozastavil pre rozdielne predstavy o platbách za 111-násobného reprezentanta SR.

Bratislava 15. februára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík po 12 rokoch v SSC Neapol prestúpil do Číny. Momentálne krajine futbalu zasnúbenej, takže už bývalý kapitán "Partenopei" sa na účinkovanie v jeho novom klube Ta-lien I-fang mimoriadne teší. Tridsaťjedenročný špílmacher slovenskej reprezentácie podpíše po príchode do najľudnatejšej krajiny sveta v novom pôsobisku 3-ročnú lukratívnu zmluvu, ktorá by mu ročne mala vyniesť 9 miliónov eur.



Okolo prestupu neapolskej "17-ky" bolo v posledných týždňoch poriadne rušno. Účastník Serie A dokonca na chvíľu prestup pozastavil pre rozdielne predstavy o platbách za 111-násobného reprezentanta SR. Napokon všetko skončilo úspešne a prestupová suma 20 miliónov eur sa vyplatí v dvoch splátkach - päť miliónov hneď a ďalších 15 miliónov do roka. "Muselo sa všetko dotiahnuť administratívne, aby bolo všetko na 100 percent isté. Teraz bude transfer definitívne uskutočnený akonáhle Marek priletí do Číny. Letíme cez Viedeň a Peking do Šanghaja, kde má mužstvo tréningový tábor. V ňom bude až do marca, keď prvý zápas v lige je na programe 3. marca," povedal na úvod piatkovej tlačovej konferencie Hamšíkov agent a riaditeľ zastupiteľskej spoločnosti CSM Agency Juraj Vengloš.



"Prestup bol dlhší, komplikovaný, ale našťastie s takým koncom, aký som si želal," uviedol Hamšík. "Som šťastný, musím poďakovať celému Neapolu, že mi pán prezident vyšiel v ústrety. Aj tréner Ancelotti a športový riaditeľ klubu, že s prestupom súhlasili, bez ich povolenia by to nebolo možné. Ďakujem aj manažérovi Venglošovi a teraz sa môžem sústrediť len na to, čo mám rád. A to je futbal. Teším sa na novú výzvu. Je to môj druhý prestup po dlhých rokoch. Čaká má nová zmena a neviem sa jej dočkať."



Hamšík prišiel do Neapola v júli 2007 z Brescie a dvanásť rokov zasvätil klubu spod Vezuvu. S 519 zápasmi a 121 gólmi je historický rekordér SSC, prekonal legendárneho Diega Maradonu. "Bolo to krásnych 11 a pol roka. Manažér môže potvrdiť, že nikdy som nemal záujem odísť z Neapola. Vždy som tam bol spokojný. Pocity sú pozitívne, mužstvu som odovzdal strašne veľa a to isté urobil Neapol pre mňa. Vzťah s Neapolom bol vždy výnimočný a úžasný, veľmi si to cením. Bohužiaľ, s Neapolom som sa nerozlúčil tak, ako by som chcel, lebo správa o prestupe prišla pred zápasom a nebol čas na organizáciu rozlúčkového zápasu. Bude na to čas po skončení čínskej ligy a určite si nájdem čas vrátiť sa do Neapola," povedal Hamšík.



Ten získal pod Vezuvom dva tituly v Talianskom pohári a jeden v Superpohári. "Chýbala čerešnička na torte a to zisk majstrovského titulu. Bohužiaľ, dva alebo trikrát sme skončili v lige druhí. Ak by nebolo Juventusu, určite by sa nám nejaký ten titul podarilo získať. To je jediné negatívum môjho pôsobenia v Neapole. Krásne boli aj moje rekordy, ohromne si to cením. Vždy som rozmýšľal tak, že ak by nebola ponuka z Číny, určite skončím s kariérou v Neapole. Čo sa týka financií, neskrývam, že určite to zohralo svoju rolu. Čaká ma nová výzva, nová kultúra, nový futbal. Teším sa a dúfam, že ma čakajú pekné tri roky."