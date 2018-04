Prezident AS Rím oslávil postup aj vo fontáne, ospravedlnil sa

James Pallotta predviedol v spoločnosti fanúšikov kotrmelec vzad a okúpal sa vo fontáne na námestí Piazza del Popolo v centre talianskej metropoly.

Rím 11. apríla (TASR) - Prezident talianskeho futbalového klubu AS Rím James Pallotta súhlasil s pokutou a ospravedlnil sa starostke Virginii Raggiovej po tom, ako pri oslavách postupu v Lige majstrov skočil do fontány. Rimania zvíťazili v domácej odvete štvrťfinále nad FC Barcelona 3:0 a prebojovali sa medzi najlepšie štyri mužstvá.



Pallotta predviedol v spoločnosti fanúšikov kotrmelec vzad a okúpal sa vo fontáne na námestí Piazza del Popolo v centre talianskej metropoly. Mesto účtuje za kúpanie v historických fontánach pokutu 500 eur. "Porozprávali sme sa a ospravedlnil sa. Spravil to vo chvíli radosti, no uvedomuje si, že by mal ísť príkladom. Pochopiteľne, zaplatí pokutu," citovala Raggiovú agentúra AP. S majiteľom AS mala na stredu naplánované aj bežné stretnutie.



Pallotta patril ku kvartetu Američanov, ktoré kúpilo rímsky klub v roku 2011. Okrem toho je aj menšinový vlastník basketbalového tímu NBA Boston Celtics.