Prezident Bayernu reagoval na kritiku zo strany Frankfurtu

Mníchov 15. apríla (TASR) – Prezident Bayernu Mníchov Uli Hoeness označil kritiku športového riaditeľa Eintrachtu Frankfurt Frediho Bobica za poburujúcu. Bobic vyjadril nespokojnosť s tým, že Bayern oznámil podpis zmluvy so súčasným trénerom Frankfurtu Robertom Kovačom už počas prebiehajúcej sezóny.



Bobic v piatok kritizoval Bayern za zlé načasovanie oznámenia podpisu zmluvy s trénerom Frankfurtu Kovačom, ktoré predtým ani len nekonzultovali s jeho súčasným zamestnávateľom. Hoeness sa k situácii vyjadril až po sobotňajšom zápase, v ktorom Bayern deklasoval Borussiu Mönchengladbach 5:1. V rozhovore pre Sky TV povedal: "Zámerne sme sa k situácii nevyjadrovali včera s horúcou hlavou, pretože reakcia Frediho Bobica bola vskutku poburujúca. Náš postup bol čisto profesionálny. Najprv sme aktivovali výstupnú klauzulu v zmluve Roberta Kovača, ktorú do zmluvy zapracoval sám Bobic. Následne sme dôkladne zvážili, kedy je najvhodnejší čas informovať o tom Frankfurt. Mohli sme to spraviť až po sezóne, čo by bol štandardný postup, ale nakoniec sme sa rozhodli, že ich informujeme v predstihu, aby mali dostatok času nájsť si vhodnú náhradu. Keby sme čakali ďalšie štyri týždne, mali by sme teraz pokoj, ale Frankfurt by mal problém."



Bobic povedal, že oznámenie o Kovačovi bolo prekvapením, ktoré prišlo v najnevhodnejšom možnom čase. "Bolo to veľmi neprofesionálne a neúctivé. Mysleli len na seba a nie na Eintracht Frankfurt." Nádej hráčov Frankfurtu na miestenku v Lige majstrov výrazne poklesla, keď v sobotu prehrali 1:4 na ihrisku Bayeru Leverkusen, ktorý je ich priamym konkurentom. Hoeness poprel Bobicove obvinenia, že Bayern poskytol informáciu médiám a označil ich za "neslušné, keď nepoznáte okolnosti". Prezident Bayernu povedal, že klub oznámil Kovačov podpis okamžite po tom, ako súhlasil s trojročnou zmluvou. "Našim jediným úmyslom bolo chrániť Eintracht Frankfurt," povedal Hoeness.